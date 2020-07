La criptomoneda bitcoin ha protagonizado a lo largo de esta semana un ascenso fulgurante hasta marcar su máximo en el último año, en torno a los US$ 10,900, y algunos analistas comienzan a predecir que en este contexto de recesión económica tiene potencial para convertirse en un activo seguro de similares características al oro, pero en formato digital.

Aún lejos de su máximo histórico, cercano a los US$ 20,000, la criptomoneda ha fluctuado con virulencia desde sus comienzos y ha sufrido avances muy rápidos que precedieron caídas significativas, especialmente tras el pinchazo de lo que algunos expertos denominaron como una "burbuja" a finales del 2018.

En otoño del 2017, el precio de bitcoin comenzó a aumentar, superó los US$ 5,000 y se duplicó rápidamente en noviembre hasta los US$ 10,000 para, un mes más tarde, rozar los US$ 20,000. Sin embargo semanas después el precio del bitcoin cayó rápidamente por debajo de los US$ 7,000 en abril del 2018 y por debajo de US$ 3,500 en noviembre del mismo año.

“Bitcoin está revirtiendo su tendencia bajista que se remonta al pico del 2017. Para los inversores a largo plazo es el tipo de movimientos que gustará ver”, declaró a la CNBC el jefe de análisis técnico de Oppenheimer, Ari Wald, que aseguró recomendar este producto para los inversores que no quieran entrar en el mercado del oro por ser demasiado alcista, tras marcar esta semana máximos históricos.

La carrera del bitcoin hacia los US$ 11,000 coincide con la subida fulgurante del oro, en medio de una avalancha por parte de los inversores de búsqueda de activos alternativos al efectivo y al mercado bursátil, lastrado por la pandemia del COVID-19 y la recesión económica que ha provocado el virus, lo que se suma a las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, los bajos rendimientos de los bonos del tesoro y la debilidad del dólar.

"Bitcoin está logrando actualmente una reputación como una forma de oro digital. Hasta ahora, el oro ha sido conocido como el mejor activo de refugio seguro, pero bitcoin, que comparte sus características clave de ser una reserva de valor y escasez, podría potencialmente eliminar el oro de su posición de largo plazo en el futuro a medida que el mundo se convierta cada vez más impulsado por la tecnología", auguró el fundador de la firma financiera deVere Group, Nigel Green, en una nota recogida por Marketwatch.

En una nota de análisis, el analista de AvaTrade Naeem Aslam apuntó que si el bitcoin supera esta fase alcista "nada podrá igualarlo como un tipo de bestia totalmente diferente", señaló, a la par que dijo que el siguiente paso de la criptomoneda para demostrar su resistencia es superar la barrera de los US$ 15,000.

Sin embargo, otros analistas como el presidente de Gradient Investments, Michael Binger, siguen prefiriendo al metal por encima de la moneda digital en este momento, principalmente por la debilidad del dólar, las tasas de interés y la perspectiva de una inflación creciente.

Binger admite que el bitcoin vive un "momentum" pero afirma que todavía "no es una moneda válida" y que prefiere seguir recomendando el oro.

En lo que va de año, el Bitcoin se ha revalorizado un 53% mientras que el oro ha avanzado 28%.