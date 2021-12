A medida que un exitoso año para las criptomonedas llega a su fin, algunas de las monedas más pequeñas están teniendo su momento.

Polkadot y cardano son algunas de las monedas que registran los mayores movimientos el lunes después de un fin de semana festivo relativamente tranquilo, cada un alza de más del 6% cada una, según datos de Coinmarketcap.com. El bitcóin, el mayor activo digital, subía 1.5% a alrededor de US$ 51,575 a las 10:15 a.m., hora del este, mientras que el ether sumaba 0.4% y se cotizaba en torno a los US$ 4,100.

“No hay duda de que el dominio del bitcóin ha disminuido recientemente”, dijo Matt Maley , estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. “Creo que se debe simplemente a que algunos inversionistas están persiguiendo lo ‘más nuevo’”.

El hecho de que las monedas alternativas estén ganando adeptos no es una novedad. Muchas criptomonedas, además de las más grandes, han registrado carreras espectaculares este año a medida que la criptoeconomía se expandía y la atención se desplazaba hacia otras áreas del mercado. Monedas como dogecóin, cardano y shiba inu, antes relegadas a los rincones más especulativos del mercado, se han convertido en nombres muy conocidos este año.

“El bitcóin está progresando rápidamente dentro de la economía global, pero es fácil ver cómo ese avance está siendo superado por algunas de las redes más pequeñas y de más rápido crecimiento”, dijo Mati Greenspan , fundador y director ejecutivo de Quantum Economics.

Esta dinámica ha reducido el dominio del bitcóin, con un total de activos bajo gestión de productos relacionados con bitcóin que cayó un 20% a US$ 39,000 millones en diciembre, según un informe de CryptoCompare. Este descenso redujo la participación de los productos de bitcóin en el mercado de las criptomonedas al 67.8% desde el 70.6%, el menor porcentaje del año, según el proveedor de datos.

Polkadot y cardano han ganado cada una más del 25% en las últimas siete sesiones, según Coinmarketcap.com. La moneda de Axie Infinity ha sumado un 22% en ese período, mientras que la moneda de FTX ha subido un 10%.

Diciembre fue un período marcado por la intestabilidad del bitcóin, la criptomoneda original y una vez suprema. La moneda ha bajado un 10% en lo que va del mes, y se encamina a su segundo descenso mensual consecutivo.

Aun así, Maley dice que inversionistas no deberían ir demasiado lejos en la escala de riesgo cuando se trata de las criptomonedas. “Como sucedió con las acciones de internet en el 2000, solo las mejores sobrevivieron a largo plazo”, dijo.