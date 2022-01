Después de un giro restrictivo por parte de la Reserva Federal que quitó algo de fuerza a las criptomonedas a fin de año y, al mismo tiempo, en gran medida provocó una aversión a otros activos de riesgo, la política del banco central está desempeñando un papel clave en el debate sobre las perspectivas de las monedas digitales en el 2022.

¿Hasta qué punto la Fed de Jerome Powell endurecerá la política para frenar la inflación? La respuesta a esta pregunta ayudará a determinar si el bitcóin sigue su ganancia del 60% en el 2021 con otro año excepcional, dicen algunos analistas.

Otra escuela de pensamiento sostiene que, a medida que empresas desde Meta Platforms Inc. (anteriormente Facebook) a Apple Inc. se adentren en el metaverso y los consumidores sigan acumulando tokens no fungibles (TNF), las criptomonedas subirán independientemente de las fuerzas macroeconómicas en juego. No hay más que ver la venta el año pasado de una obra de arte de TNF por US$ 69.3 millones en Christie’s, o el grupo poco organizado de inversionistas que se enfrentó al multimillonario Ken Griffin en una subasta por una copia de la Constitución de Estados Unidos.

El bitcóin se cotizaba a alrededor de US$ 46,911 el lunes a las 10:00 a.m. en Nueva York. A continuación, cuatro observadores del mercado discuten sus perspectivas para el token y el universo criptográfico más amplio en 2022:

Técnicas alcistas del bitcóin

“Somos alcistas de bitcóin a largo plazo, basándonos en nuestros indicadores de seguimiento de tendencias a largo plazo”, dijo Katie Stockton , fundadora y socia gerente de Fairlead Strategies LLC, en un correo electrónico.

“Suponemos que la tendencia alcista a largo plazo se mantendrá y una ruptura más decisiva a nuevos máximos permitirá una impresionante proyección de movimiento medido de aproximadamente US$ 90,000. Por ahora, una fase correctiva todavía tiene sustento, aunque hay potenciales señales de agotamiento a la baja a corto plazo”.

La Fed y el metaverso

“El factor de influencia número uno para el bitcóin y las criptomonedas en el 2022 es la política del banco central”, dijo Antoni Trenchev , socio gerente del banco de criptomonedas Nexo, en un correo electrónico. “El dinero barato está aquí para quedarse, lo que tiene enormes implicaciones para las criptomonedas”, ya que “la Fed no tiene el estómago ni la columna vertebral para resistir un desplome del 10%-20% en el mercado de valores, junto con una reacción adversa en el mercado de bonos”.

Trenchev prevé un 2022 agitado, aunque pronostica que el bitcóin alcanzará los US$ 100,000 a fines de junio. Tampoco espera que tokens como Solana y Avalanche ofrezcan las mismas ganancias exponenciales que en el 2021, sino que “estos advenedizos, inflados de arrogancia, actitud y narrativas divertidas, se enfrentarán a los mismos desafíos de escala que enfrentaron Ethereum y otros protocolos más antiguos”.

“Lo que realmente me entusiasma en 2022 es el metaverso”, escribió. “El ‘nacimiento’ y el uso del término metaverso es un hermoso lío y tiene mucho potencial. Será uno de los temas generales del próximo año: el metaverso, la construcción de infraestructura y luego los TNF que formarán parte de la economía allí”.

El escéptico

“Aunque espero que el celo especulativo continúe en el espacio de las criptomonedas, este, al igual que las valoraciones tecnológicas infladas, se enfrenta a un entorno mucho más desafiante en el 2022″, dijo Jeffrey Halley , analista de mercado sénior de Oanda Asia Pacific, en un correo electrónico. “La razón principal es el inicio de la normalización de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, pero es probable que otros grandes bancos centrales también lo hagan. Eso desafiará la razón de ser de que las criptomonedas son una alternativa al dinero fiduciario”.

“Colgando sobre el criptoespacio está la amenaza de una mayor regulación y, francamente, con una nueva moneda que sale cada semana que es ‘la próxima gran cosa’, e impulsada por la especulación y no por la cadena de bloques, me cuesta ver cómo será cualquiera de ellas”, dijo Halley . “Sigo creyendo que las criptomonedas son el mayor caso de estupidez de pensamiento grupal del mercado financiero de la historia. Puede que la música siga sonando durante parte de 2022, pero el emperador sigue sin llevar ropa”.

A la espera de una tienda de aplicaciones

“Comenzó la carrera por ser la tienda de aplicaciones de las criptomonedas”, dijo Philip Gradwell, economista jefe de Chainalysis, en un correo electrónico. “Una de las principales lecciones de la Web 2.0 fue que los consumidores adoran las plataformas, y no creo que eso vaya a cambiar en la Web 3.0. Actualmente no hay ninguna plataforma de criptomonedas que sea dueña de la relación con el cliente y agregue a los proveedores. Preveo que en 2022, muchas empresas correrán para construir esta plataforma, con Coinbase a la cabeza al integrar DeFi y TNF”.