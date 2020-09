Para los multimillonarios tecnológicos más ricos del mundo la racha de crecimiento de riqueza llegó a su fin el jueves.

Un total de US$ 44,000 millones se evaporó del patrimonio neto conjunto de estos empresarios a medida que la bolsa de EE.UU. registraba la mayor caída en casi tres meses por la preocupación de los inversores sobre unas valoraciones espumosas.

El fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, lideró el camino, con una disminución de US$ 9,000 millones cuando el gigante del comercio electrónico registró la mayor caída desde junio. El patrimonio neto de Elon Musk se redujo en US$ 8,500 millones a medida que Tesla Inc. avanzaba hacia territorio de mercado bajista, con su tercer día consecutivo de descensos.

El cambio de fortuna subraya la naturaleza efímera de la riqueza en papel, particularmente en un mercado inflado que a veces parece alejado de las realidades económicas.

Pese a que la pandemia infligió daños récord en las economías de todo el mundo, reduciendo la población activa y agravando el hambre, algunas de las personas más ricas del mundo han amasado ganancias extraordinarias de riqueza personal en el último mes.

Tanto Musk como Mark Zuckerberg se convirtieron en “centimilmillonarios”, y sus fortunas aumentaron regularmente en más de US$ 4,000 millones en una jornada gracias al alza en bolsa de Tesla y Facebook Inc. Bezos, la persona más rica del mundo, superó en dos veces la riqueza de Musk mientras que ex esposa, MacKenzie Scott, se ganó brevemente el título de mujer más rica del mundo.

Los inversores han apostado por el sector de la tecnología este año a medida que los productos de las empresas se beneficiaron del confinamiento de los consumidores que recurrieron a la web.

No obstante, incluso después de la caída bursátil del jueves, las 500 personas más ricas han ganado en conjunto una riqueza de US$ 830,000 millones este año, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. El mayor beneficiario es Bezos, que ha ganado US$ 83,000 millones, y Musk, cuya fortuna se ha disparado en casi US$ 69,000 millones.