Belleza masculina: ¿en qué y cuánto invierten los hombres para verse mejor? Ahora los hombres destinan el doble del presupuesto para belleza. Gastan entre US$ 2.500 y US$ 4.000 en tratamientos capilares y entre S/ 500 y S/ 1.000 en procedimientos estéticos no invasivos.