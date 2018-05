De Beers cambia de estrategia y apuesta por diamantes sintéticos

De Beers fue casi por sí sola la creadora del encanto de los diamantes como una gema excepcional, cara y símbolo del amor eterno. Ahora quiere vender joyas para fiestas que distan mucho de eso.

La compañía ha anunciado que comenzará a vender joyas con diamantes sintéticos a una pequeña parte del precio de las gemas minadas. La medida representa un cambio histórico para la mayor minera de diamantes del mundo, que juró durante años que no vendería piedras creadas en laboratorios.

La estrategia está diseñada para competir contra los fabricantes competidores de diamantes de laboratorio, que han estado tratando de penetrar en la industria de las gemas de US$ 80,000 millones.

De Beers apuntará a los consumidores más jóvenes con su nueva marca de diamantes y tratará de captar clientes que se han resisten a derrochar dinero en joyas caras.

La compañía está apostando a que puede dividir el mercado, con gemas minadas para un mercado de lujo y anillos de compromiso en el segmento superior, y joyas de moda hechas en laboratorio destinadas a la generación del milenio, en la parte inferior.

No es especial

"Los laboratorios no son especiales, no son reales, no son únicos. Se puede hacer exactamente lo mismo una y otra vez", dijo Bruce Cleaver, máximo responsable de De Beers, en una entrevista el martes.

A diferencia de las gemas de imitación, como la zirconia cúbica, los diamantes creados en laboratorios tienen las mismas características físicas y la misma composición química que las piedras minadas.

Están hechos a partir de una pepita de carbono colocada en una cámara de microondas y se sobrecalientan hasta convertirse en un bola de plasma brillante. El proceso crea partículas que al final se cristalizan en diamantes en un proceso que dura semanas.

La tecnología es tan avanzada que los expertos necesitan una máquina para distinguir entre gemas sintetizadas y minadas.En los últimos años han emergido una gran cantidad de fabricantes y minoristas de diamantes de laboratorio.

Diamond Foundry, uno de los mayores productores, crea diamantes en un laboratorio de California y cuenta con el respaldo de Leonardo DiCaprio. Helzberg’s Diamond Shops Inc. de Warren Buffett también vende las piedras.

Los clientes están actualmente "confundidos" por la diferencia entre los diamantes extraídos y los producidos en laboratorio, dijo Cleaver. De Beers espera crear una gran diferencia de precio con su nuevo producto, que se venderá con el nombre de Lightbox en Estados Unidos.

Un diamante hecho por el hombre de 1 quilate se vende por unos US$ 4,000 mientras que un diamante natural similar alcanza aproximadamente los US$ 8,000.

Los diamantes de laboratorio de De Beers se venderán a unos US$ 800 el quilate.

De Beers dice que su iniciativa no tiene el objetivo de impactar a los productores de diamantes de laboratorio actuales, sino crear un negocio pequeño y rentable por derecho propio.

"Dado que somos un productor de bajo coste podemos hacer un buen negocio con esto", dijo Cleaver. "Tenemos las herramientas, ¿por qué no hacerlo?"