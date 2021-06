El tipo de cambio podría cerrar el año en un nivel más bajo del que muestra actualmente, conformen se vayan disipando las incertidumbres en torno al futuro político del país, indicó el presidente del BCR, Julio Velarde.

“Aún en episodios de mayor aversión al riesgo global, el sol ha mantenido una baja volatilidad comparado a otros países de la región. Los agentes económicos, en promedio, esperan un tipo de cambio de S/ 3.60 por dólar para fines de 2021 y de S/ 3.61 por dólar para fines del 2022”, manifestó el último viernes durante la presentación del Reporte de Inflación.

Aseveró que ningún tipo de control sobre el tipo de cambio funciona en el mundo.

“Lo que debemos hacer, simplemente, es recuperar la confianza en la moneda. Habrá un ingreso masivo de dólares, debido a los mejores precios de los metales. Si hay confianza, entonces habrá nuevamente apetito por comprar activos peruanos, que en este momento están baratos”, precisó.

El funcionario sostuvo que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) actualmente está en un nivel muy bajo de cotizaciones.

“Si hay confianza, entonces ingresará más dinero a la BVL. Lo mismo sucede con los bonos del Tesoro Peruano, que están a un precio muy bajo y, en condiciones favorables en un clima de confianza, los inversionistas extranjeros comprarán esos bonos”, refirió.

En lo que va del año, el BCR ha ofertado US$ 10,400 millones en el mercado cambiario mediante ventas en el mercado spot (US$ 4,400 millones) y colocación neta de derivados cambiarios (US$ 6,000 millones), la mayor intervención registrada en posición vendedora en un semestre.

-Reservas internacionales-

Sostuvo que la sólida posición externa se ha reflejado en la continua acumulación de Reservas Internacionales Netas (RIN), lo que permite a la economía contar con una alta capacidad de respuesta para enfrentar contingencias adversas.

“Las reservas internacionales se encuentran en un nivel superior al que teníamos en el 2019. En ese año registramos US$ 68,300 millones y hoy tenemos US$ 72,300 millones, un nivel realmente muy alto que nos permitirá enfrentar períodos de certidumbre bastante largos”, precisó.

Agregó que el Perú cuenta además con una línea de crédito de libre disponibilidad (FCL) del Fondo Monetario Internacional (FMI) por aproximadamente US$ 11,600 millones.

En cuanto a la inflación, el funcionario manifestó que las presiones al alza en la inflación internacional reflejan la expansión de la demanda interna asociada a la reapertura (países desarrollados), los mayores precios de los commodities y algunas restricciones de oferta.

“Para este año se proyecta que la inflación se ubique en 3% por efectos transitorios de oferta (aumento de precios de combustibles, algunos alimentos y tipo de cambio) y se mantendría en el rango meta durante el 2022, con el cierre progresivo de la brecha del producto”, puntualizó