En medio de la incertidumbre por las políticas que adoptará el gobierno de Pedro Castillo, el dólar tocó ayer un nuevo nivel máximo de S/ 4.08. Sin embargo, tras la intervención del Banco Central de Reserva (BCR) el billete verde cerró en S/ 4.05.

Las noticias sobre la posibilidad de que el presidente del BCR, Julio Velarde, se mantenga en el cargo y la libertad que tendrá el ministro de Economía, Pedro Francke, para implementar sus políticas económicas no han sido suficientes para mejorar del todo el ánimo de los inversionistas, dijeron analistas.

“Luego del nombramiento del Gabinete los inversionistas tienen más claro qué es lo que se puede esperar del nuevo Gobierno, y lo que se está viendo hasta ahora es que no mantendría la moderación que se esperaba”, manifestó a Gestión Luis Eduardo Falen, head of Macroeconomic de Intéligo SAB.

Señales

Patricio Luza, trader de renta fija de Renta4 SAB, refirió que los inversionistas se mantienen cautos a la espera de señales positivas. Además, existe gran expectativa por lo que pueda pasar con una eventual Asamblea Constituyente, sobre todo entre los inversionistas locales, indicó.

Desde la toma de mando de Pedro Castillo, la divisa estadounidense trepó 3.1% al pasar de S/ 3.928 a S/ 4.05. Según tesoreros de la banca, las presiones al alza de la divisa persistirán en tanto no se recupere la confianza de los inversionistas.

Por ello, el BCR se ha visto obligado a participar de modo más activo en el mercado de cambios interbancario para atenuar el avance del billete verde. Así, desde el cambio de Gobierno a la fecha, el BCR ha intervenido con diversas operaciones por un total de US$ 1,848.7 millones.

Desde el 30 de julio, luego de los feriados de Fiestas Patrias, el instituto emisor vendió directamente US$ 323 millones y colocó repos por US$ 1,195.1 millones, además de certificados CDR y swap cambiarios por el equivalente a US$ 189.3 millones y US$ 141.3 millones, respectivamente, instrumentos derivados con los que también modera el alza del dólar.

Inflación

La necesidad de la intervención del BCR obedece a que la dolarización de la economía peruana aún es elevada, dijo Falen. “Se busca evitar que haya cambios muy bruscos en el tipo de cambio que puedan afectar los presupuestos de familias y empresas, pues si bien la gran mayoría de ellos tienen ingresos en soles pueden tener obligaciones en dólares”, afirmó.

Asimismo, el repunte de la moneda estadounidense presiona la inflación a través del componente importado de la canasta básica, que es muy importante, sostuvo Falen.

Las intervenciones directas del BCR a través de la venta de dólares implican una merma de las reservas internacionales, indicó. Aunque destacó que el país aún posee altos niveles de RIN.

Luza indicó que los bonos soberanos peruanos (en soles) siguieron mejorando ayer. La tasa de interés de los bonos soberanos con vencimiento al 2031 cayó en 18 puntos básicos hasta 5.87%, detalló. Pero todavía no han recuperado los niveles previos al cambio de mando.

Cifra

US$ 1,365.6 millones se negocian en el mercado de cambios desde ingreso del nuevo Gobierno.

Bolsa limeña es la de peor desempeño en Latinoamérica

Bolsa limeña retrocedió 1.24% ayer y acumula una pérdida de 15.36% en el año, con lo cual es la de peor desempeño en América Latina, seguida por la bolsa de Bogotá (-14.07%), según datos de Bloomberg.

“Se observa una caída en la bolsa local a diferencia de la performance de los mercados internacionales. Las presiones internas están golpeando mucho más a la BVL que el impulso de un crecimiento económico por la vacuna y de los sectores que se habían desempeñado bien”, dijo Cesar Romero, jefe de Research de Renta4 SAB.

Los papeles financieros son los que más bajan en el año (-28.25%) por expectativas poco favorables para el sector, mientras que los títulos mineros casi pierden lo ganado por el alza en el precio de los commodities (0.71%), refirió.

El perfil del nuevo Gobierno y eventuales medidas como la negociación de contratos mineros continúan perjudicando estas acciones, agregó.

En Corto

Sol estaría subvaluado en 42%

Indice. El sol es la segunda moneda de la región que más valor pierde en el año, según el Big Mac Index de The Economist. Este índice considera cuánto dinero se necesita para adquirir una Big Mac, que cuesta US$ 5.65 en EE.UU. En Perú cuesta S/ 12.90, lo que sugiere una tasa de cambio de S/ 2.28. Así, el sol estaría subvaluado en 42.2 %.