Mercados







Barclays eleva panorama para precio del petróleo ante cautela de productores clave El banco ahora proyecta un precio para el Brent de US$ 66 por barril y para el petróleo West Texas Intermediate (WTI) de US$ 62 por barril en el 2021, y de US$ 71 y US$ 68 por barril en el 2022, respectivamente.