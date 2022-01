Espere que los bancos más grandes de Wall Street inunden el mercado de bonos corporativos una vez que el viernes comiencen a informar los resultados trimestrales, uniéndose a un ejército de emisores que recaudan dinero antes de que la Reserva Federal aumente los costos de endeudamiento.

Incluso cuando la Fed no está próxima a subir las tasas, en enero, los grandes bancos generalmente intentan recaudar mucho dinero en los mercados de deuda. Pero dado que los responsables de la formulación de la política monetaria están alistándose para aumentar las tasas, hay una razón especialmente buena para hacerlo.

Firmas financieras como BNP Paribas SA y Royal Bank of Canada que tienen su sede fuera de Estados Unidos ya comenzaron. Hasta el miércoles, las empresas financieras representaban el 67% de las ventas de bonos de grado de inversión de Estados Unidos en el 2022, según datos compilados por Bloomberg.

“Dada la preocupación por las tasas más altas, es lógico que veamos una emisión anticipada después de publicar los resultados del cuarto trimestre”, dijo Matt Brill, jefe de deuda de grado de inversión de Norteamérica y gerente sénior de cartera en Invesco Ltd.

La venta masiva observada el lunes de bonos del Tesoro de Estados Unidos empujó el diferencial de los bonos corporativos promedio de Estados Unidos a 2.58%, el más alto desde mayo del 2020, cuando los diferenciales se elevaron en medio de los cierres relacionados con el COVID.

Eso todavía está por debajo del promedio de cinco años, y los diferenciales siguen siendo bajos según los estándares históricos, particularmente para los bancos, que han superado a otros bonos corporativos de alto grado este año.

Los analistas de investigación crediticia de JPMorgan Chase & Co. Kabir Caprihan y Nikita Dyatlov esperan que los grandes bancos pidan prestado entre US$ 24,000 millones y US$ 32,000 millones después de sus informes de resultados.

Cinco de los seis bancos más grandes de Estados Unidos recaudaron dinero en enero de 2021, embolsándose un total de US$ 24,000 millones, según datos compilados por Bloomberg. Eso fue casi el doble que los US$ 12,350 millones en bonos que vendieron en el mismo mes del 2020.

Sin embargo, se espera que disminuya la emisión anual porque la mayoría de los bancos debería haber terminado de financiar el crecimiento masivo de activos que han visto desde el inicio de la pandemia. Barclays Plc espera que la oferta del sector caiga alrededor de un 30% este año frente al 2021. Jesse Rosenthal y Peter Simon de CreditSights proyectan una caída aún mayor: de 35% a 45%.

“Los bancos de Estados Unidos se dirigen al 2022 con sólidos indicadores fundamentales y bien posicionados para capitalizar un entorno operativo normalizado”, escribieron los analistas de CreditSights. “Con un considerable exceso de liquidez aún en los balances, se proyecta un alza de los ingresos tanto por un posible repunte en la demanda de préstamos como por los márgenes que salen de los mínimos de la era de la pandemia”.