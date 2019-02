Banco Pichincha emite el primer bono social por US$ 13 millones a 10 años

El Banco Pichincha se convirtió en la primera entidad financiera en Perú en emitir un bono social. Se trata, según refirió la empresa, de un bono subordinado por US$ 13 millones a un plazo de 10 años y una tasa de 6% que ha sido estructurado y suscrito por BID Invest, la institución del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Esta emisión -precisó la empresa- está dirigida a fortalecer el empoderamiento de la mujer a través de microfinanzas, y al financiar el capital de trabajo y el mejoramiento de viviendas a micro y pequeña empresas .

“El BID identificó en Banco Pichincha la oportunidad de emitir un bono social que está dirigido a un segmento de negocio donde el Banco tiene un portafolio sólido que representa el 9% de sus colocaciones. Se dirige al segmento de microfinanzas con un fuerte enfoque de equidad de género, ya que el 58% de nuestros clientes son mujeres y el bono permite tener una nueva fuente de financiamiento para esos segmentos”, explicó el gerente general adjunto de negocios de Banco Pichincha, Alex Spangenberg.

Este bono, que ambas instituciones trabajaron por 8 meses, puede contribuir a seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas.

Como son: Fin de la pobreza (No. 1), Igualdad de género (No. 5), Trabajo decente y crecimiento económico (No. 8), Industria, innovación e infraestructura (No. 9), Reducción de la desigualdad (No. 10) y Ciudades y comunidades sostenibles (No. 11).

La emisión convierte a Perú en el cuarto país de América Latina y el Caribe que ha lanzado un bono de este tipo, después de Chile, México y Colombia, recordó el funcionario.

El bono emitido, asimismo cuenta con una opinión de segundas partes de Vigeo Eiris, empresa especializada en evaluar este tipo de proyectos, incluyendo: los compromisos del Emisor, la contribución del Bono a la sostenibilidad y los beneficios sociales del uso de fondos.

Como resultado de esta evaluación, el bono recibió la máxima calificación posible en la escala de evaluación de Vigeo Eiris.

BID Invest espera que tanto en Perú como en la región se emitan nuevos bonos sociales, ya que viene trabajando con intermediarios financieros de América Latina y el Caribe para promover las emisiones de bonos temáticos con impacto social y medioambiental.

El más reciente fue la emisión del primer bono sostenible en Argentina y Sudamérica con banco BICE y en la actualidad está trabajando en proyectos en Ecuador, Colombia, México, Brasil y Uruguay. BID Invest, a través de esta emisión contribuye a la creación de un nuevo tipo de activo y al desarrollo de la inversión responsable y de impacto en la región.