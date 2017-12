Las ballenas del bitcoin dejan paso a los pececillos

Si eres rico en bitcoins y estás inmerso en grandes ganancias, de esas que cambian la vida, he aquí un consejo de los profesionales: vende en voz alta, públicamente y de manera teatral. Así quizás evites que se te acuse de ser un gran hipócrita.

En los últimos días, los miembros de la vieja guardia de las criptomonedas han anunciado que se están retirando. Algunos, como Emil Oldenburg, afirman estar cambiando a Bitcoin Cash, una escisión del bitcoin que es mejor en todo lo relacionado con los pagos que el original, más rígido. Otros, como el fundador de Litecoin, Charlie Lee, están vendiendo tokens rivales para evitar supuestamente conflictos de intereses en un mercado que es ferozmente partidista.

El hilo común aquí es el esfuerzo por retratar la venta como un acto noble, no como una toma de efectivo. Quizás en los casos mencionados sea verdad. Pero es en un momento extraordinariamente oportuno. Bitcoin se ha disparado desde US$ 950 hasta US$ 17,000 este año, y Litecoin, de US$ 4 a US$ 330.

Parece que hay una tendencia más amplia aquí. Ha habido un descenso en el número de tenencias de bitcoin ultragrandes, propiedad de las ballenas del mercado, exactamente en el momento en que Wall Street está desesperado por jugar en el casino del bitcoin, y clientes ordinarios están hipotecando su casa para apostar por la criptomoneda de moda.

Si examinamos la lista de personas con bitcoins este año, utilizando la Wayback Machine (un archivo digital sin ánimo de lucro de la web), veremos una explosión en el número de las masas abigarradas que poseen fracciones del token digital.

Pero las filas de los ricos en bitcoins se han reducido. Hay más peces pequeños, pero menos ballenas. Todos son más ricos en términos de dólares, pero el equilibrio de la propiedad nueva se está trasladando a los pequeños jugadores.

En cualquier otro mercado, los que se están dirigiendo hacia la salida serían acusados de hipócritas, dada su evangelización sobre el futuro del bitcoin. Pero esto es el universo de las criptomonedas, donde "geeks" adinerados discuten durante días acerca de tamaños de bloque, algoritmos de consenso y el espíritu del libro blanco del bitcoin original, sin mencionar las motivaciones más obvias, como ganar dinero.

Por lo tanto, siendo justos, es posible que algunos de los que se están deshaciendo de sus bitcoins lo estén haciendo porque prefieren reasignar criptocapital a otros tokens (como Bitcoin Cash) en lugar de simplemente obtener el dinero por sus fichas y retirarse de la partida con un montón de dólares. Las críticas de Oldenburg al bitcoin son válidas. La congestión de la red y las altas comisiones de transacción están frenando su adopción.

Sin embargo, si esta tendencia continúa, será difícil de ignorar la sensación persistente de que los recién llegados que están acumulando bitcoins a finales del 2017 no son tan astutos como los compradores iniciales que ahora ya se están marchando.

Los mejores y más brillantes en Wall Street piensan que pueden ser más listos que el mercado mediante el análisis técnico, el arbitraje de cambio y los derivados. Los habitantes del mundo real fuera de Wall Street, por su parte, creen que el boca a boca acerca de la próxima gran inversión les permitirá darse el lujo de jubilarse anticipadamente. Pero es posible que los que verdaderamente tomaron riesgos, a quienes se les ha compensado generosamente por hacer una apuesta valiente, nos dejen el ridículo a todos los demás.