Aumento en producción de petróleo de EE.UU. presiona a OPEP

La producción de petróleo en EE.UU. alcanzó un nuevo récord en septiembre, lo que aumentó la presión sobre la OPEP y sus aliados para reducir el suministro en la reunión de la próxima semana.

Las petroleras estadounidenses produjeron 11,475 millones de barriles por día, comunicó la Administración de Información Energética de EE.UU., con lo que opacaron a Rusia por segundo mes como el mayor productor del mundo.

Dicha producción superó las estimaciones semanales en 428,000 barriles por día y es segunda vez en muchos meses que la agencia corrige considerablemente al alza sus datos preliminares.

El aumento de la producción en EE.UU. pesará mucho en las discusiones de este fin de semana en la cumbre del G-20, así como en la reunión de la OPEP y sus aliados de la próxima semana. Arabia Saudita, en particular, enfrenta una difícil elección: si reduce o no la producción y respalda los precios que han descendido a US$ 50 por barril, a riesgo de enojar al presidente de EE.UU., Donald Trump.

Es posible que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y Mohammed bin Salman, de Arabia Saudita, conversen sobre los suministros de petróleo en la cumbre que se realiza en Argentina. Un comité asesor de la OPEP sugirió un recorte de 1.3 millones de barriles por día a partir de los niveles de octubre, conforme a un delegado. Analistas encuestados por Bloomberg esperan que los productores anuncien algunos recortes pese a los reclamos de Trump.

La producción aumentó 1.1% respecto de agosto y 21% en comparación al 2017, liderada por Texas, Dakota del Norte y Alaska, y contrarrestada por una caída en la producción en el Golfo de México. Es probable que la corrección derive en un ajuste al alza en los datos semanales y en las perspectivas de la EIA para la producción del próximo año.

Si bien el aumento de la oferta de EE.UU. permite rebajar los precios de la gasolina para los consumidores, afectará a los productores nacionales en momentos en que la industria lidia con los cuellos de botella en el transporte hasta que se agregue más capacidad de ductos a fines del próximo año. Por su parte, los analistas ya esperan que los exploradores de esquisto recorten los presupuestos de gastos el próximo año, ya que los precios experimentarán un descenso.