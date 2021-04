Los inversionistas de mercados emergentes están buscando rutas de escape a medida que los riesgos políticos dañan la percepción desde Latinoamérica hasta Asia y el Medio Oriente.

El jueves, los inversionistas se vieron obstaculizados a medida que Estados Unidos imponía las temidas restricciones a la compra de nueva deuda del Gobierno ruso y lidiaban con señales del banco central de Turquía de que pronto podrían atender a los llamados del presidente, Recep Tayyip Erdogan, a rebajar las tasas de interés, incluso cuando el país lucha contra una inflación de dos dígitos.

Eso siguió a una caída de las acciones peruanas y apuestas en contra del sol a principios de esta semana, después de que un admirador de Fidel Castro y Hugo Chávez obtuviera la mayoría de los votos en la prmera ronda de las elecciones presidenciales de la nación.

En Asia, las preocupaciones sobre la salud financiera de la empresa estatal China Huarong Asset Management Co. provocó una liquidación en los bonos del administrador de la deuda en dificultades, lo que plantea interrogantes sobre las garantías del Gobierno con las que los inversionistas supusieron que contaban estas compañías.

“Los mercados emergentes ahora son una lucha, hay demasiados vientos en contra”, dijo Hari Hariharan, director ejecutivo de NWI Management, con sede en Nueva York. “La respuesta simple es tener mucho efectivo. La única válvula de alivio proviene de una fuente muy inesperada: que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. parecen estar estabilizándose”.

Si bien estos episodios de turbulencia parecen ser eventos aislados por ahora, cada uno con su propio catalizador local, llegan en un momento difícil para la clase de activos notoriamente volátil.

La perspectiva de mayores rendimientos en EE.UU. amenaza con avivar las salidas de capital de estos países, y existe cierta preocupación entre los inversionistas por el contagio, particularmente por cualquier problema en China, la segunda economía más grande del mundo.

“No sería sorprendente si la percepción hacia los mercados emergentes en general, y China en particular, se volviera volátil en el corto plazo”, dijo Nick Smallwood, estratega de deuda de mercados emergentes con sede en Londres de M&G Investments, que administra US$ 506,000 millones.

Por ahora, la combinación de un dólar estadounidense más débil y un retroceso reciente de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. ha ayudado a respaldar los índices de referencia.

El indicador bursátil de naciones en desarrollo de MSCI se dirige a una tercera ganancia semanal consecutiva, mientras que las monedas están en medio de su mejor semana desde principios de febrero.

Aun así, el desafiante contexto global puede provocar errores de política, más allá de Turquía, según Seema Shah, estratega jefe de Principal Global Investors en Londres.

Mientras tanto, la volatilidad política podría extenderse a otras naciones latinoamericanas que están luchando contra algunos de los peores brotes de COVID-19.

“Algunos países de los mercados emergentes en particular han tenido dificultades para contener el virus y lidiar con las consecuencias económicas”, dijo Emily Weis, macroestratega con sede en Boston de State Street Global Markets.

“Esos mismos países ahora están en la carrera entre la propagación de variantes y el lento despliegue de la vacunación que ha dejado a las poblaciones frustradas a un año desde el comienzo de esta pandemia”.