La ola alcista que ha llevado los precios del petróleo a su nivel más alto en casi una década no muestra signos de disminuir, ya que los suministros del principal exportador Rusia se veían interrumpidos por las sanciones tras su invasión de Ucrania, mostró un sondeo de Reuters.

Una encuesta a 35 economistas y analistas pronostica que el crudo Brent promediaría alrededor de US$ 91.15 por barril este año, un salto desde el consenso de US$ 79.16 de enero y la estimación más alta para el 2022 en todos los sondeos de Reuters.

Los precios del crudo estadounidense WTI se estimaron en un promedio de US$ 87.68 en el 2022, frente al consenso anterior de US$ 76.23 de enero.

Entre los pronósticos más alcistas, JP Morgan espera que el crudo alcance los US$ 185 a fines del 2022 si la interrupción de las exportaciones rusas se extiende hasta finales del año, aunque su promedio para el año es de US$ 98.

Las predicciones promedio más altas para 2022 fueron de Rabobank y Raiffeisen, con US$ 111.43 y US$ 110, respectivamente.

“La prima de riesgo se está disparando”, dijo Christian Reuter, director senior de estrategia sectorial de NORD Landbk, en momentos en que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) tampoco pueden compensar adecuadamente el déficit.

El Brent superó los US$ 100 la semana pasada por primera vez desde el 2014 y tocó los US$ 119.84 el jueves. El viernes, cotizaba por encima de los US$ 112, apuntalado por las sanciones a Rusia, que exporta más de 7 millones de barriles por día (bpd).

“Los precios podrían subir a US$ 150 por barril e incluso más si Estados Unidos y sus aliados toman medidas aún más agresivas para reducir las exportaciones de crudo ruso, ya que no hay suficiente capacidad disponible para compensar una reducción significativa en los embarques rusos”, afirmó John Paisie, presidente de Stratas Advisors.

Se estima que el 8% del suministro mundial se ha interrumpido en los últimos días. Es posible que el déficit no se compense con la decisión de la Agencia Internacional de Energía (AIE) de liberar 60 millones de barriles de reservas de emergencia o con un posible retorno al mercado del suministro iraní, dijeron analistas.