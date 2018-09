Asociación Fintech Perú: De 80 empresas que operan solo 22 están agremiadas

Hoy se presentó la Asociación Fintech Perú, conformada por 22 empresas, entre prestamistas y cambistas, explicó su presidente Oscar Salas.

"Son 22 empresas y se espera que hasta fines de setiembre se sumen unas 15. Como gremio, tenemos dos puntos de partida que son la representatividad y formalidad en el trabajo. Además creemos que hay un alto potencial de regulación", mencionó.

"No podemos esperar que la regulación no ponga una barrera de entrada, es algo que tenemos muy en claro pero debe ir de la mano con un proceso de desarrollo. Hoy por hoy con un ecosistema rico no solo en regulación sino también con solides para que pueda entrar más inversión las barreras de entrada permiten que no hayan empresas que no tienen los recursos para mantenerse", agregó.

Salas, que también es country head de Afluenta Perú, comentó que nuestro país es uno de los mercados más importantes en innovación financiera y cuenta con jugadores atractivos que buscan competitividad de las empresas de finanzas. Se estima que solo en Perú hay entre 70 y 80 fintech operativas.

"Hay un ecosistema grande y esperamos sumar más empresas al gremio. Son 70 u 80 que están en el radar, sin contar a aquellas que ya están en proyecto y que tienen que tener conocimiento de las implicancias comerciales y la importancia del acercamiento con el sector público", indicó.

Asimismo, dijo que estas aplicaciones dirigidas a agilizar trámites bancarios son un empuje al uso de estos servicios.

"Queremos dar potencia y mayor conocimiento sobre el sector para fortalecer los negocios fintech en el país No son suma mucho a nuestros planes de marketing si es que el cliente no entiende cómo funcionamos y es nuestra labor darnos a conocer", concluyó.