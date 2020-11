El mercado de acciones global está listo para más ganancias con la proximidad de una vacuna contra el covid-19, según un profesor que ha desarrollado una medida cuantitativa que rastrea los últimos desarrollos de las farmacéuticas en esta carrera.

Administradores de fondos y formuladores de política pronto podrán acceder al indicador de progreso de la vacuna, que se basa en actualizaciones de ensayos y noticias relacionadas, dijo Viral Acharya , quien desarrolló el índice y es profesor de economía en el departamento de finanzas de Stern School of Business de la Universidad de Nueva York.

Además de ser una herramienta útil para formuladores de política que buscan una estrategia de salida de la pandemia, los datos también pueden ayudar a los inversionistas en acciones a medida que aumenta la rotación hacia sectores cíclicos, dijo Acharya , quien también asesora al Banco de la Reserva Federal de Nueva York y su homólogo de Filadelfia. Es ex subgobernador del Banco de la Reserva de la India.

“Ciertamente hay algo más de ventaja en los precios de las acciones por las noticias de nuevos pasos exitosos en la vacuna”, dijo. “Hasta ahora las noticias han sido en su mayoría positivas, pero sabemos que en octubre hubo noticias de un revés”, por lo que los inversionistas no deberían descartar más contratiempos en el camino, agregó.

El indicador de vacunas fue desarrollado para un trabajo de investigación por Acharya y los coautores Steven Zheng, Timothy Johnson y Suresh Sundaresan, quienes este mes publicaron los hallazgos de “The Value of a Cure: An Asset Pricing Perspective” (El valor de una cura: una perspectiva de fijación de precios de activos). La medida se basa en datos del Centro de Vacunas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, así como en aportes de noticias y comunicados de prensa sobre actualizaciones de ensayos y aprobaciones regulatorias.

Datos positivos este mes sobre candidatos a vacunas de empresas como Pfizer Inc. y Moderna Inc. han desencadenado una rotación de inversionistas hacia acciones más sensibles al crecimiento económico. El índice MSCI All-Country World se cotiza cerca de un máximo histórico.

Con una vacuna cada vez más cerca de la aprobación, es probable que los inversionistas ahora recurran a la logística y la producción para evaluar si la tendencia puede continuar y qué tan pronto se necesitará para que la economía mundial vuelva a la normalidad.