Asbanc: Créditos hipotecarios registran mayor incremento en 28 meses

El saldo de los créditos hipotecarios totales concedidos por las entidades bancarias peruanas sumó S/ 41,342 millones al término de enero de 2018, informó la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).

Registró un incremento de 8.17% respecto a similar mes del año anterior, considerando un tipo de cambio constante para dicho cálculo. Con dicho resultado, la cartera hipotecaria registró su mayor tasa de crecimiento desde octubre del 2015, afirmó Asbanc.

Créditos hipotecarios según moneda. Créditos hipotecarios según moneda.

Si se desagrega la cartera por tipo de moneda, se observa que los créditos hipotecarios en soles ascendieron a S/ 33,389 millones al cierre de enero último, reportando un aumento de S/ 221 millones (0.67%) en comparación a diciembre del 2017 y de S/ 3,553 millones (11.91%) frente a enero del mismo año.

De otro lado, los créditos hipotecarios en dólares llegaron a US$ 2,473 millones en el mes de análisis, y de esta manera anotaron un descenso de US$ 31 millones (-1.25%) y de US$ 134 millones (-5.14%) a tasa mensual y anual, respectivamente.

A revisar el número de nuevos créditos hipotecarios entregados en los últimos doce meses, se observa una clara tendencia ascendente desde el año pasado. Así, entre febrero 2017 y enero 2018 se otorgaron 30,908 créditos hipotecarios, cifra superior en 9.82% en relación a febrero 2016 – enero 2017.

Número de nuevos créditos hipotecarios (anualizado). Número de nuevos créditos hipotecarios (anualizado).

El incremento del financiamiento hipotecario en los últimos doce meses, tanto en monto como en número, se explicaría -principalmente- por las mejores expectativas de crecimiento de la economía, así como por las menores tasas de interés existentes en el mercado (las más bajas desde que se tiene registro).

Otro factor importante a considerar es que los precios de los inmuebles muestran cierta estabilidad desde el segundo semestre del 2017 (según el índice de precios de venta de departamentos del BCR).

El aumento del número de ferias inmobiliarias que se realizan también ha influido, ya que son espacios que ofrecen la oportunidad de conocer la oferta de viviendas existentes en el mercado. Además, la medida que permite a los trabajadores de disponer del 25% de sus fondos de AFP para ser utilizado como cuota inicial de un crédito hipotecario también ha generado un impulso adicional.

Del mismo modo, es importante resaltar que el aumento del portafolio hipotecario en soles ha influenciado decididamente en el incremento del ratio de solarización de dicha cartera.

Así, al cierre de enero pasado, dicho índice -que mide la participación de los créditos hipotecarios en moneda nacional- se situó en 80.76%, nivel superior en 0.30 y 2.70 puntos porcentuales respecto a diciembre y enero de 2017, en cada caso.