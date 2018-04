Asbanc: Ahorros registran en febrero 36 meses de crecimiento ininterrumpido

La Asociación de Bancos ( Asbanc ) informó que los depósitos totales captados por las entidades bancarias privadas sumaron S/ 231,427 millones al término de febrero del 2018, resultado que puso evidencia un crecimiento de 7.88% respecto a similar mes del año pasado, considerando un tipo de cambio constante para dicho cálculo. Es importante resaltar que con el resultado de febrero, las captaciones totales acumularon 36 meses de crecimiento ininterrumpido.

El resultado en el segundo mes de este año estuvo impulsado por el incremento anual de los depósitos a la vista, ahorro y plazo, en 7.14%, 11.99% y 5.86%, respectivamente.

En cuanto a la contribución de cada tipo de ahorro en el crecimiento total, el de mayor participación fueron los depósitos de ahorro, con 3.21 puntos porcentuales de contribución, seguido de los depósitos a plazo con 2.55 puntos porcentuales y los depósitos a la vista con 2.13 puntos porcentuales.

"Si analizamos las cifras por tipo de persona, las captaciones de las personas naturales aumentaron en 13.26% a tasa anual, mientras en las personas jurídicas se registró un avance de 4.06%. Es importante señalar que el incremento significativo que vienen teniendo los depósitos de personas se explica -en parte- por el retiro del 95.5% de los fondos de jubilación de los afiliados a las AFP, los cuales se han dirigido principalmente a depósitos a plazo", detalló el gremio.

Descomponiendo la cartera de depósitos por moneda, se observa que las captaciones en soles totalizaron S/ 133,651 millones a febrero del presente año, monto superior en S/ 69 millones (0.05%) en relación al mes anterior y en S/ 19,594 millones (17.18%) respecto a febrero del 2017. En tanto, los depósitos en dólares reportaron un saldo de US$ 29,993 millones en el mes de análisis, y de esta manera anotaron un descenso mensual de US$ 1,214 millones (-3.89%) mientras que a tasa interanual la disminución fue de US$ 826 millones (-2.68%).

El aumento de los depósitos en moneda nacional se explica por las mayores tasas de interés que se ofrecen en el mercado, las cuales están por encima de las que se pagan por los depósitos en dólares. Asimismo, la expectativa de que el sol se aprecie durante el año también es un elemento importante que atrae a los depositantes a guardar sus excedentes en moneda local.

Asimismo, en línea con el comportamiento reciente de las captaciones por moneda, el índice de solarización de los depósitos totales repuntó en febrero último a 57.75%, porcentaje superior en 0.65 puntos porcentuales en comparación con enero y en 4.59 puntos porcentuales frente a febrero del año pasado. El avance en dicho indicador en febrero se da luego de tres caídas consecutivas.