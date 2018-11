No apueste a una ola de fusiones entre los productores de cobre

Las expectativas de un aumento de las transacciones en el sector de cobre podrían ser erradas, ya que los productores se muestran renuentes a vender proyectos debido a las alentadoras perspectivas del metal, según Antofagasta Plc.

“Estamos abiertos a las oportunidades que surjan, pero una de las características del mercado de cobre es que no se negocian muchos buenos activos”, dijo el miércoles el máximo responsable, Iván Arriagada, en una entrevista de Bloomberg Television. “No pensamos que vaya a haber un mercado muy activo en el sector de cobre”.

Su evaluación contrasta con la opinión de Goldman Sachs Group Inc. de que hay posibilidades de una “creciente ola de fusiones y adquisiciones” en tanto las compañías buscan aumentar su exposición al cobre. Rio Tinto Group y Lundin Mining Corp. se cuentan entre las que podrían buscar adquisiciones, dijo el banco en una nota de este mes.

El valor de las transacciones pendientes y concluidas en el sector de cobre ha trepado este año a alrededor de US$7.000 millones, mientras que fue de US$1.500 millones en 2017, si bien sigue estando muy por debajo de los US$14.500 millones de transacciones de 2014, según datos que reunió Bloomberg.

“El cobre tiene buenas perspectivas a largo y mediano plazo, por lo que la mayor parte de las compañías quiere desarrollar activos y apostar a posiciones largas”, dijo Arriagada. Antofagasta estima que el mercado estará equilibrado este año y que luego se desplazará hacia un déficit en 2019, un factor que con el tiempo hará subir los precios por encima de US$3 por libra (0,45 kilos). El metal negociaba en Comex en Nueva York a US$2,669 a las 16:30 hora de Sídney.

Podría haber suficientes proyectos nuevos, en especial en desarrollo en África, para cubrir la demanda en los próximos años, mientras que sería más probable la aparición de un déficit en la década de 2020, dijo por teléfono desde Sídney Paul Young, un analista de Goldman Sachs. También es probable que las compañías del sector que buscan adquisiciones puedan contemplar asociarse con otras en transacciones. “Podrían surgir empresas conjuntas”, dijo.

Freeport-McMoRan Inc., que tiene minas en América e Indonesia, no busca una venta por el momento, si bien sigue abierta a “oportunidades para los accionistas en el futuro”, dijo la semana pasada el máximo responsable Richard Adkerson en conferencia telefónica sobre ganancias. Adkerson había dicho en momentos anteriores del mes que adquisiciones y asociaciones, y hasta una venta, son posibilidades para la mayor compañía mundial productora de cobre que cotiza en bolsa.

Rio Tinto quiere incorporar cobre pero no se apresurará a cerrar transacciones, dijo el martes en una entrevista el CEO Jean-Sébastien Jacques. Lundin Mining, a la que Zijn Mining Group Co. superó con una oferta por Nevsun Resources Inc., que se concentra en cobre, planea seguir buscando oportunidades de crecimiento, dijo el mes pasado la compañía productora.

Es probable que la exploración, más que las M&A, sea una mejor forma de agregar valor, dijo Elizabeth Gaines, CEO de Fortescue Metals Group Ltd., en una entrevista de Bloomberg TV. La compañía productora de mineral de hierro con sede en Perth busca cobre en áreas como Australia y Ecuador en tanto apunta a diversificarse.