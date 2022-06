El fondo con sede en Luxemburgo creado en el 2018 cuenta ahora con US$ 833 millones en activos bajo su administración, frente a los US$ 84 millones que tenía en abril del 2020, lo que lo convierte en el segundo mayor fondo dedicado exclusivamente a acciones latinoamericanas después del Latin American Fund de BlackRock, según datos compilados por Bloomberg. Dejará de recibir dinero nuevo si los fondos llegan a los US$ 1,500 millones.

Después de una década en la que las acciones tecnológicas y las startups captaron la atención de los inversionistas, las industrias “aburridas” se han vuelto a poner de moda en medio de un aumento de las tasas de interés y los precios más altos del cobre, el hierro y el petróleo, dijo Yosy Banach , administrador de fondos de LarrainVial en Santiago.

En abril, las principales tenencias del fondo eran la petrolera estatal Petróleo Brasileiro SA, la minera de hierro Vale SA y los bancos brasileños Itaú Unibanco Holding y Banco Bradesco SA.

”LatAm tuvo una década de malos retornos y pensábamos que los retornos iban a ser mejores”, dijo Banach . “Las reversiones a la media en retornos funcionan, el problema es que pueden ser muy lentos”.

En el último mes, el fondo ha superado al 97% de sus pares con un alza del 5.4%, lo que eleva su ganancia en lo que va de año a un 9.2%, según datos recopilados por Bloomberg.

Los flujos suelen seguir el desempeño y tanto Banach como su colega gerente de inversión Camila Guzmán , confían en que “este escenario persistirá”. Los activos también aumentaron, en tanto que LarrainVial ha estado buscando atraer más inversionistas a más largo plazo, particularmente desde Europa, indicó Banach .

Sin embargo, por ahora, las acciones latinoamericanas se mantienen muy por detrás del pico del último auge de productos básicos a principios de 2008, justo antes de la crisis financiera. Dado que la economía estadounidense amenaza con entrar en recesión, hay pocas perspectivas de que ese período de fácil crecimiento regrese a América Latina.

Un factor que ha jugado a favor de Latinoamérica es que los inversionistas han comenzado a diferenciar la inversión en la región de la simple asignación de capital en fondos de mercados emergentes globales, dijo Camila Guzmán , cogerente de cartera.