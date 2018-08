Ansiedad por panorama de crecimiento mundial golpea al cobre

Los precios de los metales industriales, incluyendo al cobre, caían con fuerza el miércoles a medida que se intensificaban los temores en torno al crecimiento global y la demanda por insumos básicos, un escenario exacerbado por la fortaleza del dólar en medio de las graves disputas comerciales y tensiones políticas.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía 2.64% a US$ 5,884.5 la tonelada a las 1150 GMT, mientras que el zinc llegó a cotizar en US$ 2,341, un nivel no visto desde octubre del 2016.

En tanto, el plomo bajaba a US$ 2009.5 la tonelada, su menor nivel al menos desde enero del 2017.

"Los mercados emergentes son la principal fuente de crecimiento de demanda de metales y ahora hay muchas dudas respecto a su situación", dijo Eugen Weinberg, analista de Commerzbank.

"El crecimiento de China se ha ido desacelerando en el último tiempo y no hemos visto aún todo el impacto de los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas. Los precios podrían lucir atractivos en estos niveles, pero no podemos descartar más pérdidas", sostuvo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sacudido al comercio mundial con su intento por renegociar los términos de los más importantes tratados que tiene el país, a fin de encarar lo que considera como prácticas comerciales injustas de China, Europa y de otras naciones.

Sus políticas han desatado una serie de medidas en represalia por parte de varios países.

El derrrumbe de la lira turca a mínimos históricos en la última semana ha ocasionado temblores en los mercados globales.

Los precios del cobre también quedaron bajo presión luego de que el sindicato de trabajadores de Escondida, el mayor yacimiento del metal en el mundo, dijo que frenaría por ahora el inicio de una huelga ya aprobada para consultar a sus miembros sobre una nueva oferta laboral de la empresa, controlada por la angloaustraliana BHP .