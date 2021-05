En la meca financiera de Singapur, una nueva presencia llega en masa a sus oficinas: las empresas de tecnología. Con un crecimiento constante en su presencia en los últimos años, los gigantes de la tecnología están socavando el dominio de los bancos en el distrito comercial central del estado insular.

Para la muestra, Amazon alquiló recientemente un espacio en Asia Square Tower 1, y ByteDance Ltd. aseguró pisos en el famoso complejo One Raffles Quay.

Es una buena noticia para promotores e inversionistas inmobiliarios en un momento en que la pandemia de coronavirus cambia las prácticas laborales en todo el mundo, lo que genera dudas sobre el futuro de la oficina. Citigroup Inc., DBS Group Holdings Ltd. y Mizuho Financial Group Inc. son algunos de los bancos que están haciendo recortes de espacio en este centro financiero, acelerando una tendencia que comenzó incluso antes de la crisis sanitaria.

La industria financiera solía ser el principal impulsor de la demanda de oficinas en Singapur, ocupando casi la mitad del nuevo espacio entre 2004 y 2014. Esa proporción se desplomó al 26% entre 2015 y 2020, según estimaciones de la consultora inmobiliaria Jones Lang LaSalle Inc. Durante el mismo período, la proporción para empresas de tecnología casi se triplicó al 22%.

Las empresas financieras se vieron obligadas a recortar el espacio laboral debido a la pandemia y “probablemente eso no sea una gran cosa”, dijo Alan Miyasaki, director de adquisiciones de bienes raíces en Asia en Blackstone Group Inc. “Pero esa vacante se ocupó muy rápido porque llegaban muchas de estas empresas de tecnología”.

Los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y China capitalizan la posición de Singapur como puerta de entrada a la población de 650 millones de usuarios de teléfonos inteligentes del sudeste asiático.

Amazon se apoderó de tres pisos que Citigroup está entregando, mientras que la matriz de TikTok, ByteDance, alquila tres niveles en One Raffles Quay. Alibaba Group Holding Ltd. compró una participación del 50% en una torre de oficinas de Singapur en un acuerdo que valora la propiedad en 1,700 millones de dólares singapurenses (US$1,300 millones).

Otras empresas podrían seguir su ejemplo, incluidas las startups indonesias Gojek y Traveloka, y Coupang de Corea del Sur, según analistas de Savills Plc y Knight Frank. Además, el bombo alrededor de las empresas tecnológicas de la región está aumentando ahora que Grab Holdings Inc. va a cotizar en EE.UU. en un acuerdo que valora a la startup en US$40.000 millones.

Hasta ahora, la invasión tecnológica ha tenido un impacto limitado en la escena del distrito financiero, donde los ejecutivos elegantemente vestidos siguen siendo la norma. Pero en one-north, un parque empresarial que alberga empresas como el gigante del comercio electrónico Sea Ltd., hay indicios de lo que se avecina si más empresas de tecnología se ubican en el centro. El área está llena de trabajadores, en su mayoría jóvenes, vestidos con camisetas y gorras.

Hay una tendencia similar en el Reino Unido. Las empresas de tecnología y medios representaron el 40% de los alquileres de oficinas en la City de Londres el mes pasado, la mayor cantidad de cualquier sector, según Savills. En los últimos nueve años, los bancos redujeron su presencia en Londres en unos 557.000 metros cuadrados.

Los famosos bajos impuestos de la ciudad-Estado, la facilidad para hacer negocios, la estabilidad política y el acceso al talento también atraen a empresas extranjeras, dijo Mark Addy, socio de KPMG en Singapur.

Los alquileres en Singapur están mostrando signos de recuperación después de la caída durante la recesión inducida por la pandemia. El índice de alquiler de oficinas subió un 3,3% en los primeros tres meses, la primera ganancia en siete trimestres, según datos de la Autoridad de Reurbanización Urbana. Una cuarentena de dos meses contribuyó a una caída del 8,5% en 2020.

Liderados por la demanda de empresas de tecnología, es probable que los alquileres toquen fondo este año antes de recuperarse en 2022, según Calvin Yeo, jefe de bienes raíces corporativos de Knight Frank.

Si bien la banca tradicional puede estar en retroceso, la tecnología financiera es un sector en auge de la industria. Los principales bancos de Singapur han reservado miles de millones de dólares en la última década para mejorar la tecnología financiera y la digitalización al tiempo que reducen sus sucursales físicas. Se espera que el sector financiero agregue aproximadamente 6.500 empleos este año, muchos en funciones tecnológicas, según la Autoridad Monetaria de Singapur.

También es probable que un auge de la banca privada mantenga a los bancos en el centro de la ciudad, con firmas como Nomura Holdings Inc. que buscan capitalizar la creciente prominencia de Singapur como centro de riqueza. El control que Pekín ejerce sobre Hong Kong también fortalece el atractivo de Singapur para los bancos.