Alza del bitcóin empieza a parecerse a fiebre de hace dos años

La carrera furiosa del bitcóin muestra cada vez más similitud con lo que sucedió en el punto álgido de la criptomanía hace dos años.

La moneda virtual llegó a subir un 14% el miércoles, superando los US$ 12,900 por primera vez desde enero del 2018, y llevando su ganancia desde principios de abril a más del 200%. Su índice de fortaleza relativa, un indicador del impulso, se encuentra ahora muy cerca del nivel cuando la criptomoneda alcanzó un máximo de US$ 19,500 en el 2017.

El impulso del rally ha elevado las apuestas para los mercados que tratan de determinar si el repunte de este mes tiene más solidez que la burbuja cuyo estallido borró US$ 700,000 millones de la criptomoneda en el 2018.

Si bien los alcistas han aplaudido las señales de un creciente interés en las divisas virtuales por parte de grandes empresas como Facebook Inc. y JPMorgan Chase & Co., los escépticos dicen que no está claro cómo esas iniciativas beneficiarán al bitcóin y otras criptomonedas en última instancia.

Una ruptura por encima del nivel de US$ 12,720 "permitirá un completo retroceso del mercado bajista del 2018", dijo el fundador de Macro Risk Advisors, Dean Curnutt, aunque señaló en comentarios el martes que el repunte se estaba "volviendo cada vez más impulsivo".

La última vez que el bitcóin superó los US$ 12,000 fue en diciembre del 2017. La moneda repuntó aún más, llegando hasta los US$ 19,511 más tarde en el mes, pero al rally le siguió una caída precipitada por debajo de US$ 6,000 en febrero.

En total, el bitcóin pasó alrededor de seis semanas por encima de los US$ 12,000 entre diciembre del 2017 y enero del 2018.

La criptomoneda subía un 11% y se cotizaba a US$ 12,599.50 a las 4:48 p.m. en Hong Kong.