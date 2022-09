Los precios del aluminio caían el miércoles a su nivel más bajo desde marzo de 2021, ya que los mercados se preparaban para otro fuerte aumento de las tasas de interés de Estados Unidos que frenaría el crecimiento económico. El cobre también estuvo a la baja.

El aumento de las tasas también ayudaba a impulsar al dólar a un máximo de 20 años, presionando a los metales que cotizan en moneda estadounidense al hacerlos más costosos para los compradores.

Una desaceleración económica mundial ha reducido el apetito de los inversores por los activos de mayor riesgo y los mercados bursátiles cayeron aún más después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, intensificó el conflicto en Ucrania al ordenar una movilización parcial.

Aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 1.3% a US$ 2,215.50 la tonelada a las 10:50 GMT y perdía un 21% en lo que va del año.

Si la Reserva Federal anuncia un aumento de su tasa de interés del 0.75% a las 18:00 GMT, como espera el mercado, esto podría impulsar a los metales, pero un alza del 1% probablemente haría que los precios caigan, dijo el analista de ING Warren Patterson.

La demanda de metales se está desacelerando, pero la oferta también está restringida, sostuvo Patterson. “Fundamentalmente, para la mayoría de los metales, la perspectiva de precios sigue siendo favorable. Hay mucho riesgo de suministro y los inventarios son bajos”.

Los altos costos de la energía han obligado a las fundiciones de aluminio europeas a reducir la capacidad de producción anual en 1.1 millones de toneladas y algunas fundiciones chinas se enfrentan al racionamiento de energía.

A pesar de esto, la producción mundial de aluminio aumentó en agosto un 3.5% interanual a 5,888 millones de toneladas, según datos del Instituto Internacional del Aluminio (IAI). Gracias a las nuevas fundiciones, la producción china alcanzó niveles récord.

Entre otros metales industriales, el cobre bajaba un 0.5% a US$ 7,723 la tonelada, el zinc subía un 0.2% a US$ 3,136, el níquel ganaba un 1.2% a US$ 25,265, el plomo caía un 0.7% a US$ 1,867 y el estaño sumaba un 1.1% a US$ 21,415.

Con información de Reuters