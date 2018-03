Aluminio toca mínimo de tres meses por aumento de existencias y temores por aranceles

El aluminio tocaba un mínimo de tres meses el jueves, afectado por un alza de las existencias, la perspectiva de imposición de aranceles a la importación en Estados Unidos y expectativas de que el suministro de China suba cuando expiren sus controles de polución invernales.

Además de su efecto directo en el aluminio, que podría experimentar un superávit de suministro si los exportadores a Estados Unidos se ven obligados a vender su producción en otras partes, la amenaza de los aranceles afecta a los metales de manera más amplia al provocar temores de una guerra comercial.

El aluminio en la Bolsa de Metales de Londres (LME) descendió a su nivel más reducido desde el 19 de diciembre en las primeras operaciones en Europa, a US$ 2,086 la tonelada, y a las 1117 GMT operaba a US$ 2,090.50 la tonelada, un leve alza frente a la jornada previa.

La temporada de calefacción por el invierno boreal en China concluyó el jueves. Las fundiciones de aluminio en 28 ciudades del norte del país tenían orden de reducir la producción en al menos un 30% entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo, aunque la rebaja real del volumen estuvo por debajo de las expectativas, presionando los precios.

Los inventarios de aluminio en almacenes de la LME aumentaron en 16,275 toneladas, según mostraron datos el jueves. Las existencias han trepado un 24% desde principios de febrero.

La producción de aluminio de China bajó un 1.8% en enero-febrero frente al año previo, por la entrada en vigor de las medidas contra la contaminación y las reformas a la producción. Se espera que este año se complete una estimación de 4.4 millones de toneladas de nueva capacidad.

El cobre en la LME cedía un 0.62%, a US$ 6,946 la tonelada, recortando las ganancias de la víspera. Se espera que los precios suban, ya que la producción industrial en el segundo trimestre suele ser fuerte.

En otros metales, el zinc mejoraba un 0.31%, a US$ 3,236.50 la tonelada; el plomo perdía un 0.04%, a US$ 2,403; el níquel bajaba un 0.65%, a US$ 13,745; y el estaño cedía un 1.58%, a US$ 20,815.