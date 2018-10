Aluminio toca máximo desde junio por cierre de refinería de Norsk Hydro en Brasil

El precio del aluminio repuntó a su nivel más alto en más de tres meses el miércoles, después de que Norsk Hydro dijo que detendrá la producción de su refinería de alúmina Alunorte, generando preocupaciones sobre posible escasez de la materia prima.

El aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) tocó su cota más elevada desde el 27 de junio, a US$ 2,181 por tonelada, y subía un 2.8%, a US$ 2,178, a las 1020 GMT.

El mercado de alúmina está teniendo un suministro ajustado este año por los problemas se suministro en la planta de Norsk Hydro en Brasil, las sanciones estadounidenses al productor ruso Rusal y una huelga en las refinerías de Alcoa en Australia que se resolvió la semana pasada.

El mercado está preocupado por las existencias de aluminio en la LME, que se han reducido más de la mitad desde enero del año pasado y están en su nivel más bajo desde principios de 2008, en 979,800 toneladas.

China dijo la semana pasada que permitirá que las autoridades locales aprueben frenos a la producción basados en niveles regionales de emisiones, como parte de su plan anticontaminación para el invierno boreal.

Fiscales brasileños del estado de Minas Gerais anunciaron un acuerdo final de compensación con las compañías mineras Samarco, Vale y BHP Billiton respecto al colapso de una presa en el 2015, el mayor desastre ambiental de la historia de Brasil.

Los inventarios totales de cobre en almacenes de la LME cayeron a 194,175 toneladas, su mínimo desde diciembre.

El cobre subía un 0.2%, a US$ 6,294 la tonelada; el zinc cedía un 0.5%, a US$ 2,650, tras tocar el martes su máximo desde el 9 de julio a US$ 2,728; el plomo perdía un 0.4%, a US$ 2,052; el estaño caía un 0.1%, a US$ 18,930; y el níquel operaba estable a US$ 12,510.