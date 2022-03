Los precios de los metales industriales caían el lunes, mientras los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania calmaban los temores de una interrupción de la oferta y en momentos en que la preocupación por la demanda en el principal consumidor, China, pesaban en el mercado.

El aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 3% a US$3,380 la tonelada a las 1113 GMT, tras alcanzar un máximo histórico la semana pasada.

En tanto, el cobre caía un 2.9% a US$ 9,891 la tonelada.

El sentimiento del mercado del cobre es bajista, en un momento en que los suministros están empezando a aumentar. Esto muestra un pensamiento racional”, dijo Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics.

La cuarta ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia, el lunes, se centrará en lograr un alto el fuego, la retirada de las tropas y garantías de seguridad para Ucrania, dijo uno de los negociadores ucranianos, Mykhailo Podolyak.

Rusal representa alrededor del 6% del oferta mundial de aluminio, estimado por los analistas en unos 70 millones de toneladas este año.

El aumento de las infecciones por coronavirus en China y los posibles daños a la actividad manufacturera del país han alimentado las preocupaciones sobre la demanda.

En otros metales, el zinc bajaba un 0.6% a US$ 3,790 la tonelada, el plomo cedía un 2.6% a US$ 2,265 y el estaño perdía un 0.9% a US$ 43,700.

La negociación del níquel en la LME está suspendida desde el 8 de marzo, cuando los precios se duplicaron. La LME había anticipado que las operaciones se reanudarían el viernes, pero esto no ocurrió debido a que según la entidad no se cumplían los criterios.