Aluminio cae tras votación sobre Rusal y cobre opera a la baja

El aluminio cayó hoy, después de que una votación en el Congreso de Estados Unidos allanó el camino para un levantamiento de las sanciones sobre el mayor productor mundial, la rusa Rusal, lo que podría aumentar potencialmente la oferta.

El Senado estadounidense rechazó el miércoles una legislación que buscaba mantener las sanciones sobre las compañías ligadas al oligarca ruso Oleg Deripaska, incluida la firma de aluminio Rusal.

A las 10:50 GMT, el aluminio referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 1%, a US$1,841 la tonelada.

No obstante, Nicholas Snowdon, analista de Deutsche Bank, dijo que la extendida creencia de que el fin de las sanciones significaría un aumento de la oferta era errado.

"No es correcto verlo como un desarrollo bajista. El mercado ha estado en déficit, por lo que los operadores han reducido inventarios. No es un superávit adicional para el mercado que no haya sido descontado ya", señaló.

Las pérdidas en los metales se vieron limitadas por el anuncio de China de un mayor estímulo, ya que el banco central inyectará más dinero en el sistema financiero, elevando la cantidad para la semana a 1.14 billones de yuanes (US$168,740 millones).

Por otra parte, el precio del cobre a tres meses en la LME cedía un 0.1%, a US$5,962 por tonelada.