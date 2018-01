Alto precio del zinc podría impulsar márgenes de mineras al 40%

Es probable que los precios mundiales del zinc se mantengan cerca de los niveles más altos en diez años, generando ganancias extraordinarias para las mineras, ya que la producción podría ser inferior a la demanda por tercer año consecutivo, según la principal fundición de Japón.

El metal se negociará a una media de US$ 2,950 la tonelada métrica en el 2018, más que el año pasado y por encima de los costes de efectivo de las mineras de unos US$ 2,100, dijo Osamu Saito, gerente general de ventas de metales de Mitsui Mining & Smelting Co.

El déficit probablemente será de 260,000 toneladas este año con una producción mundial de alrededor de 13.9 millones de toneladas, dijo en una entrevista. El metal se negociaba a US$ 3,395 el viernes.

Las mineras mundiales marchan viento en popa. El crecimiento mundial sincronizado unido a la falta de inversión en nueva oferta ha impulsado los precios de los metales más del 50% en los dos últimos años, aumentando los márgenes de ganancias para los mayores productores.

Las mineras están entrando en una fase óptima del ciclo de inversión y se espera que generen aún más flujo de efectivo libre este año, superando el récord del año pasado, según el analista de Clarksons Platou Securities Inc., Jeremy Sussman.

"Es bastante inusual", dijo Saito en Tokio el miércoles, refiriéndose al alza del zinc de más del 120% en los últimos dos años, la mayor de entre los seis contratos principales en Londres. "A los precios actuales, todas las mineras pueden ganar dinero, y simplemente no es normal que esta situación dure tanto tiempo".

Zinc El zinc deja a sus pares en el camino.

El suministro ha estado frenado por los límites en las minas de Glencore Plc y la campaña medioambiental que impide a los productores chinos aumentar la producción, incluso con precios superiores a los US$ 3,000, según Saito.

El gigante con sede en The Baar, Suiza, está tratando de reiniciar las minas sin impactar el rally, y ha dicho que aumentaría la producción en 195,000 toneladas hasta finales del 2020, menos de la mitad de las 500,000 toneladas que cerró en el 2015.

Las continuas restricciones de producción de Glencore podrían elevar los precios por encima del promedio estimado para este año por Mitsui Mining, y significa que el ciclo de mercado habitual donde el aumento de los precios impulsa la oferta y convierte la escasez en excedente podría tardar más tiempo en materializarse, dijo Saito.

Mitsui Mining revisará su perspectiva de precios en marzo antes del inicio del año financiero japonés en abril, dijo.

Hindustan Zinc Ltd., una filial de Vedanta Ltd. del multimillonario Anil Agarwal, es optimista sobre los precios y las primas ya que espera que el consumo supere la oferta de las minas.

"Terminaremos el año con otro desempeño récord en producción y rentabilidad", dijo el máximo responsable Sunil Duggal en una conferencia telefónica el jueves.