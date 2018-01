Alto gasto petrolero podría impulsar consolidación del sector

Ben Dell no solo quiere cambiar la forma en que se paga a los ejecutivos de los campos petrolíferos. También piensa que podría haber muchos menos.



A medida que suban los precios del crudo, las empresas se verán tentadas a gastar más para aumentar la producción, dijo, incluso mientras los inversores buscan mayores rendimientos.



La respuesta: fusiones y adquisiciones, dijo Dell, socio gerente de Kimmeridge Energy Management, firma de capital privado con aproximadamente US$ 1,700 millones en compromisos de socios comanditarios desde su fundación en 2012.



Ahora, muchas firmas de exploración gastan innecesariamente en administración y otros gastos generales incluso cuando trabajan cerca en las mismas cuencas de shale, dijo.



Dell se encuentra entre un creciente grupo de inversores de shale que están presionando para obtener mejores rendimientos. Sus comentarios sobre la consolidación siguen a otros, incluidos los dichos de Goldman Sachs Group en noviembre.



"Veremos una cantidad cada vez mayor de inversores involucrarse en el espacio, buscando forzar a las compañías a realizar combinaciones", dijo Dell en una entrevista telefónica.



"La realidad es que si uno no estuviera motivado para mantener su trabajo, dirigiría estas empresas de manera completamente diferente", dijo.



El West Texas Intermediate, el crudo de referencia de Estados Unidos, ha subido casi 50% desde junio y ahora se sitúa por encima de los US$60.



Pero los productores no han podido mantener el ritmo y los precios de sus acciones han aumentado aproximadamente la mitad de esa cantidad en el mismo período.



Al mismo tiempo, las fusiones en el sector de petróleo y gas en EE.UU. y Canadá cayeron 12% el año pasado a US$129,000 millones, según datos compilados por Bloomberg.



Viejos hábitos

Dell dice que a los inversores les preocupa que en el futuro las firmas de exploración vuelvan a los viejos hábitos.



"Cuando los precios del petróleo suben, estos tipos gastan como marineros ebrios", dijo. "Cuando los precios del petróleo bajan, se dan la vuelta y dicen: ’Miren, no es mi culpa que el precio del petróleo haya bajado. No se puede esperar que maneje esta materia prima".



En la cuenca Pérmica, más de 40 compañías con al menos 20,000 acres (unas 8,000 hectáreas) cada una están listas para la consolidación, mientras que en el campo Niobrara de Colorado, que es más pequeño, Dell considera que hay ocho firmas de perforación que se podrían combinar para recortar más de US$1,000 millones en el costo corporativo identificado en los balances como "gastos generales, de ventas y administrativos".



Kimmeridge de Dell es dueña de participaciones en PDC Energy Inc., Carrizo Oil & Gas y Resolute Energy. Dell no quiso hacer comentarios sobre cómo su opinión respecto de la consolidación se relaciona con las empresas que posee Kimmeridge.



Las grandes firmas de exploración excedieron el gasto de su flujo de efectivo en 117% en los últimos siete años, según Barclays. Las 15 principales compañías petroleras han pagado a los ejecutivos US$2,800 millones en la última década, al tiempo que ofrecen un rendimiento menor a los accionistas en comparación con otras industrias.



Cerrar la brecha

La consolidación corporativa puede ayudar a cerrar la brecha entre el alza del petróleo y las acciones rezagadas de las firmas de perforación, de acuerdo con una nota de investigación de Goldman Sachs Group Inc. publicada a fines de noviembre.



"Creemos que los productores estadounidenses de shale enfrentarán una creciente necesidad de escala para mejorar aún más las tasas de recuperación y reducir los costos de suministro", escribió un grupo de analistas de la firma dirigidos por Brian Singer. "Esto podría incorporar un nuevo término al diccionario de los inversores: la súper exploración y producción".



Las firmas de exploración se multiplicaron durante el auge de shale principalmente a través de acuerdos de activos individuales, dijo en una entrevista telefónica Víctor Barcot, director general de banca de inversión energética de Houlihan Lokey.



Ahora que la captura de tierras esencialmente ya terminó, se está desvaneciendo la oportunidad de que los productores compren grandes paquetes de activos en algunas de las mejores apuestas, lo que lleva a las empresas a considerar acuerdos corporativos.



¿Sin primas?

Sin embargo, la consolidación entre las firmas de exploración no será fácil, dijo en una entrevista telefónica David Deckelbaum, analista de KeyBanc Capital Markets Inc. en Nueva York. Esta era de precios más bajos del petróleo hace que sea especialmente difícil pagar una prima en una fusión.



"Probablemente verá una consolidación que está más en el orden de fusiones de iguales, o en acuerdos de acciones por acciones", dijo Deckelbaum.



La dinámica humana no se puede ignorar en todo esto, dijo Buddy Clark, abogado especialista en transacciones petroleras de Haynes & Boone en Houston. Clark espera que las empresas intenten mantener sus propios activos, renunciando a los acuerdos."Cada equipo de administración cree que tienen el ingrediente secreto", dijo Clark.