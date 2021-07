Los precios para la venta de departamentos en Lima han descendido, en promedio, 2%, según la proptech GoJom. Sin embargo, también hay casos atípicos en los que los precios bajan fuertemente porque los dueños de viviendas ya no quieren tener activos tan grandes y prefieren tener el dinero en efectivo.

“Hay mucha oferta, pero no tanta demanda concreta para comprar departamentos. Las personas llaman a pedir información, quieren conocer los precios, pero no toman decisiones rápidas”, afirma Andrés González-Olaechea, co CEO y co fundador de GoJom.

Esto, pese a que, según González-Olaechea, hay un esfuerzo mayor por parte de las empresas inmobiliarias para impulsar la demanda a través de ofertas que antes no se veían, como la posibilidad de separar un departamento sin una cuota inicial.

Alquiler de departamentos

Los precios para el alquiler de departamentos han bajado alrededor de 8%, pero es ahí donde se concentra la mayor cantidad de búsquedas de la plataforma inmobiliaria, aproximadamente el 75%. González-Olaechea señala que las personas que antes pensaban comprar un departamento, ahora prefieren alquilar para asegurar mayor liquidez.

Además, ha caído la duración promedio de los contratos de alquiler. Antes se hacían contratos a más de un año, mientras que ahora no superan los doce meses. También se busca llegar a acuerdos previos que antes no se consideraban, como el tipo de cambio.

“Esta preocupación es tanto de los dueños de los departamentos como de los que buscan alquilar. Quieren tener cierta estabilidad, así que ponen límites para no verse perjudicados si hay un movimiento abrupto en el tipo de cambio. Por ejemplo, hasta S/ 4 o S/ 4.05”, dice Gónzalez-Olaechea. El peruano promedio recibe ingresos en soles y el costo de una propiedad suele ser cerca del 30% de su gasto mensual.

La mayoría de personas de hasta 40 años busca ahora alquilar departamentos pequeños, de entre una y tres habitaciones, con un estacionamiento, que no superan los 90 metros cuadrados. “No se están buscando propiedades tan grandes porque se prioriza guardar liquidez”, enfatiza el ejecutivo. La mayor demanda es por propiedades cerca a espacios verdes, avenidas principales y centros comerciales —y ya no a oficinas— especialmente en Miraflores, San Borja, Surco y San Isidro.

González-Olaechea considera que estas tendencias se mantendrán durante los próximos meses, pero que el mercado inmobiliario se estabilizará, con más ventas de departamentos y alquileres de largo plazo, una vez que haya más predictibilidad.