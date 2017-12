Alcistas y bajistas del oro tienen mucho que sopesar para 2018

No es sólo la política la que está polarizada en estos momentos. Los inversores del oro también están divididos.



Una encuesta de Bloomberg a 38 profesionales del mercado muestra una diferencia de US$700 entre las previsiones de precios más optimistas y las más pesimistas para el próximo año.



La estimación mediana de US$ 1,290 la onza para finales de 2018 presenta muy pocos cambios frente a los n iveles actuales.



Esto es lo que podría ir bien o mal para los alcistas y los que anticipan una caída:



Valoraciones bursátiles

Dado que los principales índices bursátiles en Estados Unidos, Europa y Asia ya se encuentran en o cerca de niveles récord anuales, y las valoraciones están al límite según estándares históricos, algunos esperan una corrección. Esto beneficiaría al oro, según Carsten Fritsch y sus compañeros de Commerzbank AG. Sin embargo, un repunte continuo, impulsado por unas tasas de interés que permanecen bajas en relación con las últimas décadas, podría atenuar la demanda de refugios como el oro.



Elecciones en Estados Unidos

Es posible que la investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses lleguen a un punto crítico en los próximos meses y la votación de mitad de período en noviembre aumentará la incertidumbre sobre las perspectivas para la administración de Donald Trump, según Adrian Day, presidente de Adrian Day Asset Management. Sin embargo, Trump ha logrado capear temporales anteriores gracias al apoyo de su base y de los legisladores republicanos.



Bonanza del bitcoin

Si el activo más popular de 2017 regresa a la Tierra, el dinero especulativo podría convertirse en oro, según Walter Otstott, corredor sénior de Dallas Commodity Co. en la ciudad de Texas. Otstott cree que el oro alcanzará un máximo de US$1.600 la onza el próximo año, en comparación con el precio del viernes de alrededor de US$1.297. Con la apreciación del bitcoin de 1.400 por ciento este año, los libertarios tecnológicos y los supervivientes del Apocalipsis que podrían haber comprado oro anteriormente se han sentido atraídos por las monedas virtuales. Si el bitcoin continúa su avance en enero, el oro podría sufrir.



Corea del Norte

Y hablando del Apocalipsis, las ambiciones nucleares de Kim Jong-Un podrían impulsar un repunte de las inversiones en activos refugio. El operador de oro Mark O’Byrne de GoldCore Ltd. predice que el oro podría despedir el año en US$1.500 si la geopolítica se calienta en Corea del Norte u Oriente Medio. Por otro lado, las pruebas de misiles de Pyongyang este año han tenido poco efecto en el mercado ya que los inversores se han acostumbrado a la guerra de palabras del régimen asiático con el presidente Trump.



Tasas reales

La inflación y las tasas, para muchos analistas, son los principales factores que influyen en el precio del oro. El coste de oportunidad de mantener posiciones en el metal amarillo debería aumentar cuando las tasas son altas, mientras que sus cualidades anti-inflación son atractivas cuando la política es flexible y el coste de bienes aumenta. Sin embargo, con Estados Unidos en un ciclo de ajuste y medidas similares previstas en Europa, unas tasas más altas no han llevado a la caída de los precios del oro, incluso con una inflación moderada según estándares históricos.



Demanda de la India

El Consejo Mundial del Oro ha dicho que es más probable que la demanda india en 2017 esté en el extremo inferior de su pronóstico de 650 a 750 toneladas métricas, cerca del mínimo de siete años registrado el año anterior.



Comercializadores como Ajay Kumar Kedia de Kedia Commodity en Mumbai están apostando a que los consumidores en India y China comprarán más oro en 2018. Pero por otra parte, también es posible que no lo hagan.