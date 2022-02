El acuerdo entre los productores de petróleo de la OPEP+, incluida Rusia, no ha mostrado fisuras hasta ahora tras la invasión rusa a Ucrania, dijeron fuentes de la OPEP+ y es probable que el grupo mantenga el aumento de la producción previsto en una reunión la próxima semana, pese a que el crudo ha superado los US$ 100 por barril.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, conocida como OPEP+, se reúne el 2 de marzo para decidir si aumenta la producción en 400,000 barriles por día (bpd) en abril.

La OPEP+ se formó en el 2016 para coordinar los recortes de producción que ahora se están deshaciendo y que se pusieron en marcha para hacer frente a un anterior exceso de oferta y al posterior debilitamiento de la demanda durante la pandemia.

Pero la invasión de Rusia a Ucrania se produjo a pesar de las advertencias de Washington y los miembros del Golfo de la OPEP son aliados cercanos de Estados Unidos, lo que pone de manifiesto que el grupo de productores se encuentra bajo ciertas encrucijadas geopolíticas.

Sin embargo, una fuente petrolera rusa dijo el miércoles que la OPEP+ ha mantenido algunas conversaciones informales durante las cuales Moscú explicó su posición sobre Ucrania y los otros países de la OPEP+ parecieron mostrar una postura neutral.

Una alta fuente de la OPEP+ desestimó la sugerencia de que fuera el fin del grupo.

“Rusia mantiene una estrecha colaboración con los saudíes, por lo que la cooperación continuará”, dijo la fuente petrolera rusa. “En cuanto a la próxima reunión, no se esperan cambios por ahora”.

Otras cuatro fuentes de la OPEP+ también dijeron que no esperaban cambios en el acuerdo. Citaron razones como la necesidad de mantener la cohesión de la OPEP+ y mantener un rumbo estable y de no politizar la decisión, ya que la OPEP+ no es una organización política.

Rusia y Arabia Saudita presiden conjuntamente la OPEP+ y son sus mayores productores.

“Las relaciones no cambiarán por los precios altos”, dijo una de las fuentes. “La OPEP+ tiene un acuerdo y lo mantendrá”.