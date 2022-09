”Si obtenemos un repunte en el extremo final, lo que parece que debería suceder a partir de aquí, entonces las acciones podrían recibir un pequeño impulso desde acá hacia la temporada de ganancias”, dijo el estratega de Morgan Stanley Michael Wilson a “Bloomberg The Open”.

Podría terminar siendo lo opuesto al trimestre de junio, dijo, en cuyo caso “podríamos observar una recuperación hacia la temporada de ganancias y que luego las noticias sean peores de lo que se temía”.

El índice de referencia S&P 500 subió hasta un 1.7% el martes antes de borrar esas ganancias. El lunes, el índice de referencia de acciones cerró en el nivel más bajo desde diciembre del 2020. El S&P 500 se ha desplomado un 23% este año y está atrapado en un mercado bajista, a medida que el dólar y los rendimientos del Tesoro se mantienen cerca de los niveles más altos en más de una década.

El índice S&P 500 ha caído un 23% en medio del nerviosismo de la recesión. (Fuente: Bloomberg)

”El dólar ahora está en un punto en el que está causando un estrés real en la economía real”, dijo Wilson. Considera que los mercados están en las “etapas finales” de un mercado bajista, aunque eso puede “estar cargado de mucho riesgo para los inversionistas”.

Wilson predijo la caída en curso de las acciones estadounidenses este año y alertó respecto de que los inversionistas eran demasiado optimistas.

JPMorgan Chase & Co. y Wells Fargo & Co. iniciarán de forma no oficial la temporada de ganancias el 14 de octubre, mientras que los inversionistas esperan ansiosamente las actualizaciones sobre el estado de las empresas estadounidenses.