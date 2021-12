Debido a factores internos y externos, el 2022 aún se mantiene incierto para la economía peruana y sus activos financieros como los instrumentos de renta variable. En ese sentido, ¿qué es lo se espera por ahora de las acciones en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). César Romero, analista de Renta4 SAB, y Diego Cavero, jefe de Análisis de Emisores de Intéligo SAB, hablaron con Gestion.pe sobre qué sectores tendrían mayor movimiento en la BVL y sus riesgos.

Minería

El sector minero, según Romero, es uno de los que tendrá mayor riesgo en el siguiente año, pero a la vez el que puede finalmente ofrecer mayor rentabilidad.

“La proyección para el siguiente año es que las acciones del sector, como promedio, aumenten su valor en 20% (considerando los siguientes doce meses). Esto si no sucede nada que lo afecte desde lo político, como la disolución del Congreso”, indicó.

Como factores positivos, se espera un mayor crecimiento en el precio de los commodities como el cobre, debido a una mayor actividad económica, cierres de minas, crecimiento de sectores de energía eléctrica y un mayor nivel de electrificación urbana.

“Como tendencias a nivel mundial, hemos visto un crecimiento de los metales sobre todo del cobre (a pesar de la corrección en las últimas semanas) y esperamos que siga así. Como medidor de la mayor actividad económica esperada para el siguiente año tenemos la producción de crudo, la cual tendrá una mayor demanda debido a la superación de los problemas en los navíos y logísticos en diversos puertos de Estados Unidos”, dijo.

Como factores negativos está la posible desaceleración de China, lo que suceda en el sector inmobiliario de ese país y sobre todo con Evergrande, la inestabilidad política, y políticas contra el COVID-19 mucho más duras.

“Aquí radica el riesgo del sector, sobre todo lo que suceda con China y lo que suceda con la coyuntura interna”, manifestó.

Según Cavero, las acciones de minería estarían un poco más exentas a los temas de coyuntura política, las cuales, en algunos casos, tienen potenciales de crecimiento. “A los precios de hoy, unas de las acciones que más ha crecido son las de Cerro Verde. Consideramos que aún hay un espacio adicional para que crezca”, indicó.

Banca

Según el analista de Renta4, este es un sector que también es riesgoso y con potencial para generar ganancias, aunque por debajo del minero.

“La proyección para el sector estaría en el rango de 12% y 15% en el crecimiento del valor de sus acciones. Al igual que el caso minero, esperando un manejo político de mayor moderación”, comentó Romero.

Por un lado, señaló que este sector se va a beneficiar por los mayores aumentos de la tasa del Banco Central de Reserva (BCR), siendo este el principal argumento para que crezcan las empresas financieras.

No obstante, finalmente también se vería afectado por las expectativas que se tiene sobre la economía en los próximos meses.

“Depende también de la demanda local, y esto a su vez de las expectativas económicas por los próximos 6 o 12 meses, las cuales están cayendo según las encuestas del BCR. Por ahora se ha visto que, por ejemplo, para Credicorp los niveles de morosidad se han reducido desde la pandemia”, puntualizó.

Cavero señaló que la banca ha hecho el mayor gasto de provisiones (fondos para afrontar pérdidas y obligaciones que no se han materializado respecto a los créditos que otorgan) en los últimos 18 meses. Ello permitiría que los bancos inicien el siguiente año con un balance más “saneado” y sin tener el efecto distorsionador por el control de la mora.

“Credicorp tendrá posiblemente un buen desempeño el siguiente año, tomando en cuenta que el esfuerzo principal en provisiones ya se hizo en el 2021″, indicó.

Consumo

Otro sector, ya con menos rentabilidad, es el sector de consumo, el cual ha tenido a sus principales empresas aún rezagadas en cuanto a crecimiento de sus utilidades, por lo que se espera un mejor desempeño en el 2022. “El crecimiento, como promedio del sector, sería de entre 9% y 13%”, señaló Romero.

Añadió que, si las nuevas variantes no son relevantes y, con ello, los aforos recuperan sus niveles prepandemia, el desempeño podría ser estable.

Asimismo, se toma en cuenta una inflación elevada en los próximos meses (que golpearía los márgenes de las empresas sobre todo para Alicorp e InRetail que son las que más importan).

“Las principales empresas (Alicorp e InRetail) no han crecido todavía (se explica por sus elevados niveles de apalancamiento), por lo que podrían ser buenas opciones en el siguiente año, subrayó.

Explicó que Alicorp ha reestructurado varias veces el negocio y cambiado su política de precios (golpeando su precio), mientras que InRetail ha tenido más problemas en mantener sus centros comerciales, los cuales representan el 3% de sus ventas.

Backus, por su parte, ha empezado a subir explicado por la recuperación económica y mayor consumo fuera de casa”, manifestó Romero.

Cavero indicó que InRetail probablemente tenga un mejor desempeño en el 2022. “InRetail ha incluido a Makro dentro de su portafolio en el presente año, pero no ha sido aprovechado por completo porque la economía no ha estado abierta al 100%. El 2022 debería haber un fuerte rebote importante por parte de las utilidades generadas, asumiendo que la variable ómicron no tenga trascendencia. Con Alicorp hay una mayor cautela”, dijo.

Construcción

Romero indicó que construcción es un sector que ha venido bastante bien en el presente año, pero que se ha estado desacelerando. “Para el siguiente año se proyecta un crecimiento bastante menor al de este, en un rango de entre 5% y 10%”, comentó Romero.

Señaló que se espera, sobre todo por la coyuntura política, que se reduzca la demanda en el sector.

“Esto podría golpear en los próximos meses sobre todo por el lado de la autoconstrucción que es el principal driver de las cementeras, en especial de Pacasmayo y Unacem”, explicó.

Mencionó que no debería haber mayor crecimiento dentro de los despachos de cemento y que el hecho de que algunas de las empresas del sector hayan repartido dividendos (por resultados acumulados de años anteriores) podría contribuir a que el desempeño no sea tan bueno o no sería como este año.

“Las empresas relacionadas al sector inmobiliario como Pacasmayo, Aceros Arequipa y Siderperú han crecido por el lado de dividendos, los cuales han sido extraordinarios para el periodo”, indicó.

Cavero consideró que el sector construcción podría verse impactado por las elecciones regionales del 2022 (primer año de autoridades, lo cual implica poca experiencia en la ejecución de proyectos), pues están expuestas a los temas de inversión en infraestructura pública.

Recomendaciones

Para personas que tengan mayor tolerancia al riesgo, señaló Romero, se recomienda invertir en el sector de minería. “Hay acciones que han tenido un crecimiento importante como Cerro Verde o Minsur, y otras que se han mantenido relativamente rezagadas como Southern”, indicó.

Para un cliente moderado se recomienda destinar recursos al sector consumo (Alicorp y Backus) o también banca.

“Depende del horizonte del cliente, cuando es a mediano plazo recomendamos banca (por ser un poco más volátil) y consumo a más largo plazo (por tener menor volatilidad). Cabe resaltar que estos sectores no son buenos repartiendo dividendos (solo Backus en consumo), por lo que la ganancia es principalmente de capital (compra y venta de acción)”, dijo Romero a Gestion.pe.

Para un cliente más conservador, indicó el representante de Rent4 SAB, se recomienda el sector construcción al ser mucho más intensivo en repartir dividendos. “Si el cliente es totalmente adverso al riesgo entonces podría ser el sector eléctrico”, manifestó.