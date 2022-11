Los principales índices de Wall Street subían el miércoles, debido a que las acciones de crecimiento ganaban después de que una combinación de datos económicos provocó una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras los inversores esperaban las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

Acciones de peso pesado, incluidas Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc y Meta Platforms Inc avanzaban entre 0.4% y 0.7%.

Tesla Inc escalaba un 5.2%, superando a sus pares, después de que Citigroup elevó la recomendación de los papeles del fabricante de vehículos eléctricos a “neutral” desde “vender”.

Las acciones se beneficiaron de una caída en el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años después de un aumento mayor al esperado en el número de estadounidenses que solicitaron beneficios de desempleo beneficios de desempleo la semana pasada.

Mientras, la actividad comercial de Estados Unidos se contrajo por quinto mes seguido en noviembre, cuando la confianza del consumidor aumentó. Las ventas de casas nuevas aumentaron más de lo esperado en octubre. Los dispares datos reforzaron las expectativas de un aumento de la tasa de 50 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed en diciembre.

Los inversores ahora esperan los detalles de la última reunión de la Fed prevista para más tarde en la sesión, que podría mostrar qué tan profundo ha comenzado a ser cualquier desacuerdo emergente en el banco central a medida que finaliza el impulso de los aumentos de tasas “de carga inicial” y busca pasos más pequeños hacia un punto final.

“En su mayor parte, (los inversores) son optimistas de que los miembros de la Fed probablemente mostrarán señales de que el ritmo de las alzas de tasas podría disminuir”, dijo Brian Klimke , jefe de inversiones de Cetera Investment Management LLC.

El Promedio Industrial Dow Jones subía 79.42 puntos, o un 0.23%, a 34,177.52 unidades, mientras que el S&P 500 ganaba 16.28 puntos, o un 0.41%, a 4,019.86 unidades. El Nasdaq Composite sumaba 88.81 puntos, o un 0.79%, a 11,263.21 unidades.

Los tres principales índices de Wall Street están en camino de su segundo mes consecutivo de alzas, gracias a una temporada de ganancias mejor de lo temido, señales de un enfriamiento de la inflación y esperanzas de aumentos de tasas más pequeños.

Fuente: Reuters