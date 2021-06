Las acciones mineras estarán en el centro de atención en tanto los inversores se preparan para lo que podría ser una disputada segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú el domingo.

Los votantes elegirán entre el candidato de izquierda Pedro Castillo y Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori.

Dada la apretada contienda, el economista de JPMorgan, Diego Pereira, señaló el riesgo de que las elecciones no se resuelvan el mismo domingo por la noche o el lunes en la mañana, lo que podría aumentar la incertidumbre.

Castillo, del partido Perú Libre, prometió nacionalizar sectores estratégicos y propuso agregar un impuesto a las ventas de cobre si es elegido, una propuesta que tiene en la mira a Cia de Minas Buenaventura SA, Minsur SA, Southern Copper Corp. y Volcan Cia Minera SAA.

Si Castillo es elegido, las acciones mineras “podrían caer a valoraciones muy atractivas y él podría ser menos radical de lo que se temía, especialmente si se da cuenta de que necesita inversión extranjera directa”, dijo Malcolm Dorson, administrador de dinero de mercados emergentes de Mirae Asset Global Investments en Nueva York.

Los grupos bancarios Credicorp Ltd. e Intercorp Financial Services Inc. también deberían experimentar volatilidad, según Dorson.

En caso de una victoria de Castillo, “no me sorprendería verlos ganar más participación de mercado y posiblemente instituir recompras de acciones, sabiendo que estarán allí a largo plazo”, dijo.

El índice general de retorno total S&P / BVL Perú ha subido un 3.6% este año, mientras que el índice MSCI Perú ha tenido un rendimiento inferior al índice MSCI EM de América Latina en unos 15 puntos porcentuales.