Más de 120 empresas buscan financiarse con emisión de bonos

El mercado de capitales puede ser una fuente de financiamiento atractivo para empresas medianas y grandes. Tan es así que más de 120 firmas han manifestado interés en ingresar a este mercado, afirmó Daniel Dancourt, director de HMC Capital Perú.

Precisó que, de este número, hay algunas que están más preparadas y otras, si bien están listas, falta que se decidan a hacerlo.

Explicó que en la medida en que se den emisiones de títulos de deuda de empresas medianas y grandes, las demás sabrán que es viable financiarse a través del mercado de capitales, y se dará un círculo virtuoso.

Por ello, el potencial de firmas por ingresar al mercado de valores es enorme, estimó.

Restricciones

Sin embargo, estas empresas enfrentan restricciones al momento de querer incursionar al mercado.

Y es que en una plaza pequeña y poco líquida como la peruana, casi la totalidad de la demanda se concentra en emisiones de firmas con rating crediticio no menor que AA-, advirtió Dancourt. Esto hace que los volúmenes de emisión sean bajos y no resulte rentable para dichas empresas acudir al mercado, pues no diluyen sus costos, explicó.

En ese contexto, han aparecido fondos, como el de HMC Capital, que invierten en papeles de compañías locales con calificación desde AA- a BBB, dijo. Este fondo es un nexo entre el capital institucional que busca altos rendimientos y emisiones de empresas medianas, dijo.