La mejor ventana comercial que tiene el mango peruano en sus principales mercados de destino, como Estados Unidos y Europa, se ha visto afectada por el paro de transportistas que lleva una semana en algunos puntos del país, principalmente en la zona norte, de donde proviene la fruta, y que no ha podido llegar oportunamente a puertos y aeropuertos.

“Los problemas sociales de estos momentos están afectando la mejor ventana comercial donde sólo Perú provee de mango al mundo. Los mercados internacionales están afectados por esta coyuntura y han quedado desabastecidos”, dijo Eli Bustinza, gerente general de Frío Aéreo a Gestión.pe.

En la última semana se dejó de exportar el 35% del mango fresco que se había programado despachar vía aérea, debido a que la fruta no llegó a tiempo al embarque reduciendo su vida útil, que es de diez días en condiciones logísticas normales.

La campaña de mango en Perú inicia en noviembre y va hasta mayo. Para esta campaña la Asociación Peruana de Exportadores de Mango (APEM) había proyectado la exportación de hasta 240,000 toneladas de mangos frescos, sin embargo, en marzo los envíos se vieron afectados por la decisión de Chile de suspender su ingreso y ahora, en abril, con el paro de transportistas.

Uvas y otros productos

El paro nacional de transportistas, que duraría hasta este martes 5 de abril, también afectó la cosecha y envíos de uva, espárrago fresco, algo de palta Hass y flores. Y aunque el conflicto social pueda llegar a su fin este martes, Bustinza menciona que todavía demorarán unos días más para regularizar los envíos.

Según cifras de Frío Aéreo, del 28 de marzo al 4 de abril (días del paro), dejaron de ingresar 300 toneladas de perecibles -entre espárragos, mangos y flores- a sus almacenes ubicados en el Aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao. Solo el lunes 4 de abril se redujo en 43% la carga proyectada (ver cuadro)

Fuente: Frío Aéreo

“Hay productos frescos en situación crítica porque han estado más de 24 horas en las vías cuando éstos productos cuentan con un máximo de 96 horas para que no pierdan la calidad cuando lleguen al mercado de destino. Sumado a eso, si no llegas a tiempo al puerto o aeropuerto, lo más probable es que no puedas embarcarlo. A muchos ya no les va a convenir exportarlos, en el caso del mango o espárragos deberán enviarlo en congelado o conserva para salvar la fruta”, explica.

Además del mango, la uva de mesa también empieza a cerrar su campaña 2021-2022 en Perú. Todavía queda un poco de fruta en planta que no ha podido terminar de ser cosechada porque en los últimos días los trabajadores de los fundos en Ica, al sur de Lima, no lograron llegar debido al bloqueo de las vías, lo que se traduce en pérdidas de “millones de soles”, mencionó Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

Los reportes -según los agroexportadores- es que continúan los bloqueos en Lambayeque, Ica, también al norte de Lima, lugares de donde salen los principales cultivos de agroexportación y en el que Perú marca la pauta en el mercado internacional.

“Ahora estamos por empezar los mayores envíos de palta Hass, también hay cítricos y arándanos, cultivos característicos del país y que nos han puesto en la ventana del mundo”, refiere.

La preocupación de AGAP se debe también a la posibilidad de tener que pagar penalidades ante la demora de los envíos, así como la falta de insumos en el campo, que no pueden llegar debido al paro.

En un comunicado emitido en la víspera (lunes), AGAP exhortó al gobierno a llegar a una pronta solución de los conflictos que ocurren en distintas regiones del país, “ya que se está afectando el acceso de los productos agrarios a los diferentes mercados locales, y a toda la cadena agroexportadora, al verse imposibilitado el traslado de la producción agraria hacia las diferentes plantas de proceso, puertos y aeropuertos del país y encareciendo aún más los insumos del campo”.

Al paro de transportistas, que demandan la reducción del costo del combustible, se ha sumado en las últimas horas grupos de productores agrarios quienes solicitan apoyo del Estado para la compra de fertilizantes y reclaman por el aumento de los principales productos de primera necesidad.