Mercado de ropas de baño para mujeres en EE.UU. ofrece estas oportunidades

La Oficina Comercial (Ocex) del Perú en Los Ángeles recomendó a las empresas peruanas interesadas en exportar ropas de baño para mujeres al mercado de Estados Unidos, que participen en actividades de promoción comercial y posicionen sus marcas y productos en este mercado que es líder en la industria.



Por ejemplo, en la costa oeste, una de las ferias más importantes del sector es Swim Collective (www.swimcollective.com) que se realiza durante el mes de enero.



Este año, la feria se llevó a cabo del 11 al 12 de enero y las empresas peruanas que participaron fueron Applauzi S.A. y Capittana RS S.A.C. con sus marcas AguaClara y Capittana, respectivamente.



También aconsejó a las empresas peruanas de este sector, invertir en investigación, así como en el desarrollo de productos que vayan con las tendencias del mercado, lo cual permitirá que sus productos ingresen y se posicionen de manera sostenida.



Mercado

Estados Unidos es el mercado principal en la industria de ropa de baño y se estima que alcanzará un valor de US$ 10,000 millones en el 2019, con un crecimiento anual superior a 6%, según un reporte de Technavio.



A nivel mundial, el estudio estima que el mercado alcanzará un valor de US$ 20,000 millones con un crecimiento de 5%, durante el mismo periodo.



Segmentos

Esta industria está segmentada principalmente en tres grupos: ropa de baño de mujer, de hombre y de niño, dentro de los cuales la ropa de baño de mujer es la que lidera el mercado.



Según estadísticas de la aduana de Estados Unidos, las importaciones de ropa de baño de mujer alcanzaron el 2017 (entre enero y noviembre) un valor de US$ 816 millones con un crecimiento de 5.52% respecto al mismo periodo del año anterior.



La partida arancelaria que lidera este segmento es la referente a ropa de baño de mujer y niñas de fibras sintéticas, de punto o a crochet con una participación de 96.79%.



Los principales países proveedores el 2017, fueron China y Vietnam con participaciones de 48% y 14%, respectivamente.



Entre los países que presentaron crecimientos sostenidos desde el año 2012 hasta el 2017, destacan Vietnam (que pasó de US$ 55 millones el 2012 a US$ 111 millones el 2017) y Colombia (que pasó de US$ 10 millones el 2012 a US$ 20 millones el 2017).



Las importaciones provenientes del Perú representaron solo el 0.04% de las importaciones totales durante el 2017 y han presentado un ligero crecimiento desde el año 2012, pasando de US$ 135 mil a US$ 247 mil el 2016.



Tendencias

Las tendencias que estarán liderando el segmento de ropa de baño de mujer durante el 2018, según la revista Swim Journal, son las que destacan conceptos claves como un estilo de vida activo, de empoderamiento y de relajación.



Líderes de la industria, como Melissa Odabash, mencionó que sus diseños están centrados en inspirar a las mujeres a que se sientan empoderadas tanto física como emocionalmente.



Asimismo, Rod Beattie, director creativo de Bleu Rod Beattie, indicó que las ropas de baño de mujer con estilo sexys y de una sola pieza serán parte obligatoria del vestuario de ropa de baño de la mujer en esta temporada.



Respecto al cuidado de la salud, Octavio Quintana, vicepresidente de la división de Norteamérica de Leonisa, afirmó que cada vez más se ve la tendencia de los consumidores por comprar ropas de baño con protección UV, requiriendo que los productos cubran más la piel y los protejan de los rayos solares.



Asimismo, destacó que durante el 2018, el look deportivo del surf, detalles hechos a mano, zippers y estampados tropicales serán los diseños que liderarán.



En general, las tendencias que marcarán la moda el año 2018, son las que destacan los estilos de lujo, glamour, con telas elegantes, técnicas únicas de estampado y que destaquen el estilo sexy y confortable en la mujer.



Venta minorista

Respecto a la venta minorista de ropa de baño de mujer, un estudio elaborado por Statista revela que éstas son lideradas por las tiendas minoristas especializadas y las tiendas por departamento.



Los minoritas especializados son los que generan los mayores ingresos y es el creciente interés en los deportes uno de los factores que generan este crecimiento.



Estados Unidos tiene nichos especializados que deben ser considerados tales como: ropas de baño de maternidad, de control de la figura, de mujeres con mastectomía, entre otros.



Promoción comercial

En el caso de los contactos comerciales, Estados Unidos cuenta con representantes de ventas que tienen una cartera de clientes ya establecidos por regiones, por lo que se sugiere a las empresas peruanas consideren contactar a estos representantes para iniciar y desarrollar sus ventas.



Respecto a las actividades de promoción comercial, Estados Unidos ofrece diversas oportunidades como importantes ferias internacionales, principalmente en la costa este y oeste del país.