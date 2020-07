El gas licuado de petróleo (GLP) es un combustible con una demanda importante en el país y que incluso ha crecido en los últimos años. Este combustible es demandado por empresas, restaurantes y negocios a granel, por los automóviles, y también por las familias, a través del balón de gas para consumo domiciliario.

Sin embargo, con la llegada de la pandemia, al igual que toda la economía, estos tres sectores del consumo de GLP experimentaron cambios dramáticos en su demanda. En diálogo con Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), manifestó que, sin duda, se trata de un año difícil para este mercado, al igual que el país. A pesar de ello, el mercado que se ha mantenido más estable ha sido el consumo de GLP doméstico. Cantuarias asegura que la demanda se redujo en el mercado a granel y en el vehicular, y esto vino con un incremento de costos por la aplicación de protocolos por COVID-19 en las empresas.

“Lo que vemos es una caída por parte de la demanda de GLP vinculado al sector vehicular. Vemos un año, igual que todos, difícil. Es una industria que no se salva de la crisis por la necesidad de suspender las actividades. Sin embargo, siempre hay oportunidad y la industria ha visto una oportunidad primero de mostrar su compromiso con el país. Creo que ha sido una buena oportunidad para que la imagen de la industria del GLP se refuerce y para seguir trabajando en lo que es generación de eficiencia: mayor uso de tecnología que permite compensar la caída de la demanda. La industria se está profesionalizando y mejorando la gestión como una forma de compensar la caída”, señaló Cantuarias.

Así, el mercado de GLP a granel, el más importante de este sector, aún no recupera sus niveles de febrero, en la etapa previa a la llegada del COVID-19. Cantuarias señala que la expectativa es que la demanda de GLP a granel se recupere para el tercer trimestre de este año con la reactivación total de la economía.

“El mercado del GLP a granel, que es de las industrias, sufrió un impacto fuerte a raíz de las cuarentenas, más allá de que se mantuvo el abastecimiento a hospitales clínicas y sistemas de seguridad. En esta etapa ya se ve una recuperación de la demanda con la reactivación de la demanda y ya estamos a niveles de 60% a 65% de lo que estábamos en febrero. Esperamos una reactivación mayor y esta reactivación de la industria viene de quienes demandan mayor energía como el sector Minería. Esperamos que al tercer trimestre se pueda acercar a los niveles pre COVID-19”, indicó el presidente de la SPGL.

Con una demanda de GLP doméstico estable y con una demanda de GLP a granel en vías de recuperación, Cantuarias explica que es el mercado de GLP vehicular sobre el cual hay más incertidumbre pues aún no se sabe si es que las personas tendrán preferencia por transportarse en autos vehiculares propios o en transporte público a raíz de los riesgos que supone la pandemia.

“En el caso del GLP vehicular, esto sigue siendo una incógnita en el sentido que va a depender muchísimo de cómo reacciona la población. Ha caído y no hay una lectura clara si es la gente va a preferir usar sus vehículos propios o por un tema económico va a tener que usar el transporte público. El GLP vehicular venía creciendo de manera sostenida, se ha caído y no se ha logrado recuperar. Yo creería que debería haber un mayor uso de autos particulares porque es más seguro, sin embargo, no podría terminar resultando así. Actualmente debemos estar a niveles de 75% y 80% respecto de lo que estábamos en marzo. Fue un impacto muy fuerte porque en etapa de cuarentena estricta cayó a niveles de 30 o 35%”, indicó.

El precio del balón de gas: ¿bajó su precio en 10%?

EL presidente de la SPGL también se pronunció sobre el precio del balón de gas tras la salida del GLP doméstico del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). El vocero gremial saludó la decisión del Ejecutivo de excluir al GLP doméstico de este fondo, pues así se desincentiva a la informalidad en la comercialización de GLP. Insistió en que este comercio informal de GLP –que buscaba adquirir el GLP domiciliario a precio más barato para venderlo como GLP a granel- fue la que ocasionó accidentes mortales como el ocurrido a inicios de año en Villa El Salvador.

“La decisión del Gobierno fue correcta y tuvo dos efectos: El precio por parte de los productores bajó alrededor de 10% y esto fue trasladado íntegramente por las plantas envasadoras que forman parte de la SPGL. Estamos en libre competencia y cada empresa es libre de determinar si decide trasladar el 100% del monto. El otro efecto fue acabar con el incentivo a la comercialización informal de GLP, de empresas que optaban por comprar el GLP domiciliario que viene subsidiado y comercializarlo a granel. Eso ha sido positivo”, señaló Cantuarias.

Hace unos días, el presidente de Osinergmin manifestó que la reducción del precio en el balón del GLP doméstico no ha sido del 10% como se esperaba. De su lado, Cantuarias reiteró que desde su gremio sí se ha buscado trasladar esta reducción en el precio a los consumidores. Sin embargo, consideró que el principal problema para lograr esto es que la distribución en el mercado de GLP domiciliario está en manos de independientes e informales, los cuales no habrían trasladado esta reducción.

“Recordemos que el 75% de la cadena de distribución de GLP es independiente y hay un componente informal. Parte de esa reducción se quedó en la cadena porque se trata de una cadena de distribución independiente y porque persiste un importante porcentaje de informalidad. Insistimos en la necesidad de hacer reformas en el mercado de GLP para reducir la informalidad en el mercado de distribución que genera problemas de inseguridad y de acceso a precio justo”, sostuvo Cantuarias.

El vocero de la SPGL manifestó que la reducción del precio del balón de gas se podrá concretar de manera total “cuando se termine de reformar el mercado” y se acabe con la informalidad. “Las empresas asociadas a la SPGL han optado por trasladar esta reducción. Lo cierto es que muchas empresas se han quedado con parte del margen y no lo han trasladado a los consumidores finales”, finalizó.