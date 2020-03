Mercado de Descuento de Documentos registró colocación de US$ 1,800 millones en 2019

El Mercado de Descuento de Documentos, conformado por las letras de cambio y las facturas negociables, registró un saldo de colocación de US$ 1,800 millones al cierre del 2019, un crecimiento del 5% en comparación al año anterior.

Se prevé que el crecimiento sea sostenido dado que se espera concluir el 2020 con colocaciones por hasta US$ 1,900 millones, según el gerente de división productos y servicios para empresas de BanBif, José Risi.

Durante el año pasado se descontaron facturas negociables por US$ 3,000 millones, similar al monto alcanzado en 2018. BanBif estima colocar US$ 9.4 millones este 2020 con el uso de este instrumento, tras los US$ 8 millones alcanzados en 2019.

Según Risi, las empresas que utilizan las facturas negociables están en aumento dado que prefieren su uso por sobre las letras de cambio. Asimismo, las compañías logran mayor financiamiento a través de estos documentos tanto en bancos como fintechs.

La factura negociable es un instrumento financiero para las empresas que tiene carácter de título valor, similar a una letra, un pagaré o un cheque que tiene mérito ejecutorio.

Una empresa puede anticipar el pago de sus facturas pendientes de cobro para contar con liquidez inmediata, sin necesidad de esperar la fecha de vencimiento.