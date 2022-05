Los principales conglomerados comerciales del país ubicados en el centro de Lima, como son el Mercado Central, Mesa Redonda, Triángulo Comercial de Grau, así como las asociaciones de comerciantes de los jirones Paruro, Capón, Amazonas,y negocios aledaños a estos, comenzarán a comercializar sus productos desde el próximo mes de julio a través de la plataforma Gamarra Click.

Así, Gestores Latinoamericanos Asociados les brindar su plataforma e-commerce que comercializa las prendas y productos del conocido emporio comercial para que puedan introducir sus productos y venderlos en el canal online, adelantó su gerente general, Álex Chang.

“Si bien varios de los comerciantes de estos conglomerados y asociaciones y negocios aledaños venden sus productos por Internet, solo lo hacen por las redes sociales (Facebook, WhatsApp) y no terminan de realizar la venta por el canal online, ya que no realizan el delivery. Y su potencial de comercialización es grande, ya que se estima que en facturación anual generan alrededor de US$ 7,300 millones”, destacó.

Refirió que tras una etapa inicial de incorporación de estos nuevos negocios a su plataforma, evaluarán si hacen un rebranding de la marca (Gamarra Click) o si lanzan diferentes e-commerce independientes.

Oferta

Álex Chang indicó que estiman comenzar el próximo mes de julio con 50 negocios de estos conglomerados, asociaciones, y negocios aledaños y al cierre del año sumar la oferta de alrededor 200 negocios. “Estos son de diferentes rubros como abarrotes, ropa, menaje, útiles escolares, material de oficina, maletas, juguetes, productos electrónicos, entre otros productos”.

Y con el fin de atender a estos nuevos negocios, se preparan para abrir el próximo mes de junio su segundo almacén, esta vez en el Cercado de Lima. El primero se encuentra en Gamarra (La Victoria).

Es debido a esta apuesta, que Gamarra Click prevé que su facturación este año con respecto al 2021 se multiplique por nueve.

Otrosí digo

Al exterior. En el 2023, con la experiencia de haber digitalizado los conglomerados de pymes más grandes del país, buscan hacer lo mismo en países como México y Colombia, de la mano de la Aceleradora StartUPC, mencionó Alex Chang. Para lograr su objetivo planean lanzar en el último trimestre del año su segunda ronda de inversión. Ya a fines del 2021 levantaron US$ 100,000 en una primera ronda, indicó.

Las claves