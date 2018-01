Mercado de autos Premium en Perú no sufrirá por ‘baches’ en el 2018 y crecería hasta 15%

Sin demanda no hay ventas y sin ventas no hay buenos resultados. Eso es algo que tiene claro la industria automotriz en el Perú, cuyas marcas apuntan a tener un buen año 2018 pero principalmente en el segmento Premium, el cual busca mantener intacto su brillo.

Mike Pariamachi, gerente de Región Centro de Mercedes-Benz en Perú, indicó que por segundo año consecutivo, Mercedes-Benz ocupó el liderazgo en las ventas del mercado Premium en el mundo durante el 2017, debido a que logró dominar en mercados muy importantes como Norteamérica, Comunidad Europea y Asia-Pacífico.

“Dentro de estos, la marca ha liderado en países muy importantes en venta de automóviles como son Estados Unidos, Alemania y China. La marca ha alcanzado la cifra de 2.3 millones de vehículos vendidos y eso represente un 9.9% de crecimiento a nivel mundial”, señaló.

Mencionó que este crecimiento también se vio en el Perú, aunque con la auspiciosa cifra de 40%, mientras que el mercado Premium crece alrededor de 20% y el mercado automotriz general subió en menos de 10%.

“Además fue el segundo año consecutivo (2017) que somos la marca alemana que más crece, la segunda marca que más crece (en Perú) está alrededor del 20%, es decir que nosotros hemos crecido el doble que uno de nuestros principales competidores (BMW) y el doble del mercado, obteniendo el 32% de participación de mercado”, declaró a Gestion.pe.

Alrededor de 1,400 unidades logró vender Mercedes-Benz en el mercado peruano.

El ejecutivo indicó que para el presente año proyectan alcanzar un importante crecimiento, consolidando una tendencia que se presenta en el mercado peruano desde el último trimestre del 2017.

“Estimamos crecer alrededor del 25%, vale decir que deberíamos estar bordeando las 1,700 unidades para este año”, estimó.

¿Cómo lograr esta meta?, pues Pariamachi detalló la fórmula a seguir y que incluirá una agresiva estrategia comercial basada en la renovación constante de su portafolio de vehículos en el mercado peruano.

“Entendemos mucho más al consumidor y eso demuestra las cifras que hemos venido obteniendo en los últimos años. Cada vez hay un público más joven que accede en la marca, que antes era inalcanzable, inaccesible o con la que tenías que lograr ciertos éxitos en tu vida para poder tener un Mercedes-Benz, pero hoy día eso no es así”, comentó.

El mercado

El ejecutivo indicó que el 96% de ventas del segmento de autos de lujo se realiza en Lima y solo el 4% se distribuye en provincias.

“Esto viene creciendo, si bien es cierto no a un ritmo muy acelerado pero apostamos a que el crecimiento, sobre todo en ciudades como Trujillo y Arequipa van a liderar”, anotó.

Otra característica del segmento de autos Premium en el Perú es que el valor de los autos cada vez se está reduciendo, haciendo que sean más accesibles para el consumidor peruano.

“Antes un automóvil en el segmento Premium partía de US$ 44,000 y ahora parte de US$ 30,000, e inclusive oferta de autos desde US$ 28,000. Entonces no diría que el precio debería ser el único indicador para poder categorizar un automóvil Premium”, dijo.

En la categoría Premium del Perú se venden más los autos cuyo valor parten desde US$ 40,000 y para los cuales ya hay muchas facilidades de financiamiento, debido principalmente a los créditos bancarios.

“Lo que piensan las marcas Premium es abarcar un público cada vez más joven, pero eso no quita que dentro del mercado o la categoría, existan algunos segmentos que si podríamos llamar de lujo o exclusivo”, aseveró.

Recordó que durante el 2017, Mercedes-Benz colocó vehículos deportivos de lujo valorizados en alrededor de US$ 300,000 en los últimos meses del año pasado.

“Nosotros estimamos, y estamos siendo bastante conservadores, de que el segmento Premium va a crecer entre 10% y 15% pero ojo que en los últimos años ha crecido de una magnitud importante. El crecimiento que se obtuvo el año pasado también fue atribuido al MotorShow pero este año no habrá eso, pero nosotros apostamos nuestros recursos a soportar esta proyección de ventas que tenemos, lo vemos con mucha expectativa”, finalizó.