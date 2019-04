Mercado de alimentos para bebés de EE.UU., estas son las oportunidades para productos peruanos

Con US$ 7,670 millones, Estados Unidos es el segundo mercado internacional con mayores ventas de alimentos para bebés, solamente por detrás de China – por ser el país más poblado del mundo, señaló la Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Miami.



El mercado está segmentado en varias categorías, que incluyen leche de fórmula, alimentos secos para bebés y alimentos preparados listos para comer, entre otros, teniendo como principales empresas en el sector a HJ Heinz Company, Abbott Nutrition, Beech-Nut Nutrition Corporation, Hain Celestial Group, Mead Johnson & Company, Nestle, Amara Organics, Plum, PBC, North Castle Partners y Baby Gourmet Foods.



No hay un estándar para las diferentes etapas de alimentación de los bebés desde que comienzan a consumir sólidos en su dieta, pero se podrían agrupar en las siguientes: etapa 1, para bebés entre 4 y 6 meses de edad, en la que se introducen purés de frutas y vegetales individuales; etapa 2, entre 7 a 8 meses, donde ya se combinan ingredientes para conseguir nuevos sabores y texturas; etapa 3, de 9 a 12 meses, que incluye comidas con pequeños trocitos para masticar; y etapa 4 para bebés mayores de 12 meses, cuando ya se puede empezar a introducir alimentos normales.



Es en base a esto que las diferentes marcas lanzan sus productos al mercado, destacando para qué etapa están destinados.

Natalidad

Por otro lado, la tasa de natalidad en Estados Unidos ha presentado una tendencia decreciente en las últimas décadas, pasando de 16.7 (por cada 1,000 mujeres) en 1990 a 12.2 en el 2016.



No obstante, hay varios factores que afectan directamente el desarrollo de este mercado, cuyo crecimiento se estima en un 4.1% entre el 2018 y 2023, según Mordor Intelligence.



Estos son: el crecimiento de la población, que se espera alcance los 400 millones de habitantes el 2050; el aumento de la renta disponible, la cual se estima en cerca de US$ 40,000 per cápita; y el incremento en el número de mujeres que trabajan fuera del hogar, quienes se reincorporan a sus puestos de trabajo poco después de dar a luz y requieren una alimentación sana y nutritiva para sus bebés.



La industria en Estados Unidos presenta un panorama competitivo entre muchas marcas privadas y blancas, donde las empresas productoras se están enfocando en la expansión de sus instalaciones y la ampliación de su catálogo de productos.



Para un alto porcentaje de estadounidenses la relación valor/precio es de alta importancia en el proceso de decisión de compra de alimentos para bebés, encontrándose así dos segmentos diferenciados entre los compradores.



Por un lado, el grupo mencionado, que busca el mejor precio para el producto de interés, y por otro, los compradores premium, que están dispuestos a pagar precios más altos por productos que perciben como mejores.



Adicionalmente, los consumidores también basan su decisión de compra en la percepción que tienen sobre el impacto del producto en la salud del bebé, y son cada vez más conocedores de los efectos positivos que tienen los alimentos para bebés producidos de forma orgánica.



Es por ello que están trasladando su compra a este tipo de productos, incluso aquellos padres de familia que antes no consumían productos orgánicos como adultos.

Alimentos orgánicos

La diferencia con respecto a los alimentos convencionales para bebés, es que la categoría de orgánicos elimina el contenido de pesticidas químicos, antibióticos, hormonas, colores, conservantes y sabores artificiales, en los años más fundamentales para el crecimiento saludable de los bebés.



La alta competencia presenta un desafío para la industria, donde las compañías están innovando sus líneas de producto con nuevas alternativas y sabores, y con ingredientes que ofrecen beneficios nutricionales.



Las marcas más reconocidas en el segmento de alimentos orgánicos para bebés son Happy Baby, Plum Organics, Ella’s Kitchen, Once Upon a Farm, Sprout, Peter Rabbit, Earth’s Best Organic y Gerber.



Todas cuentan con productos para bebés y niños pequeños, desde cereal con probióticos y fortificados con hierro, a frascos y bolsas tipo “pouch” de purés de frutas y hortalizas y sus combinaciones, además de snacks y comidas con más texturas, proteínas y combinaciones de sabores, y en algunos casos leche de fórmula orgánica.



Un aspecto al que deben prestar atención las empresas peruanas del sector son los ingredientes empleados, pues este mercado puede presentar una ventana de oportunidad para múltiples frutas, hortalizas, granos y superalimentos con amplia oferta en Perú.



Como insumos básicos para los alimentos del sector se pueden enumerar algunos como manzana, plátano, mango, palta, pera, berries, frijoles, zanahoria, ajíes, camote, espinaca e higos.



Además, las ventas del sector se basan en los beneficios positivos para la salud asociados al producto, teniendo entre las tendencias más relevantes, por sus beneficios nutricionales, el uso de granos ancestrales como ingredientes, por ejemplo: quinua, chía, kiwicha, alforfón, mijo, escanda y tef, los cuales están reemplazando a los cereales que han sido populares por largo tiempo.



El uso de probióticos y prebióticos se considera también de importancia para la salud digestiva de los niños, por lo que añadiendo estos elementos a los alimentos para bebés se lograría establecer un buen sistema inmune desde una infancia temprana.



Por su parte, la búsqueda de productos transparentes y confiables se relaciona con alimentos orgánicos y componentes naturales, es decir, sin ser desarrollados de forma sintética y sin ingeniería genética, factor de alta importancia para los padres de familia.



Es decir, no solo se está innovando en el uso de ingredientes especiales y sus combinaciones, sino también se están desarrollando productos con tecnologías novedosas como por ejemplo purés prensados en frío en lugar del tradicional puré cocinado, bocaditos de yogur deshidratado, o fruta liofilizada, es decir, deshidratada por congelación.



Así, los alimentos congelados para este sector contarían con el potencial de crecimiento más alto, seguido de alimentos embotellados y cereales para bebés. Además, es importante destacar el desarrollo que han presentado los envases, disponibles para uso individual, y para llevar fuera de casa.

Canales de venta

Finalmente, los canales de venta de estos productos incluyen a los hipermercados, supermercados, tiendas independientes de alimentos, farmacias, y el canal en línea.



Sumado a esto, se encuentran las compañías –Pure Spoon, Nurture Life y Little Spoon– que ofrecen menús especiales para bebés elaborados sin conservantes y con alto valor nutricional, los cuales son enviados a domicilio para una mayor comodidad.