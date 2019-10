Escrito por: Elías García, Wilfredo Huanachín y Gabriel O‘Hara

Para el presente año, las aerolíneas que operan en el país prevén un crecimiento de entre 7% y 8% en el número de pasajeros con respecto al 2018, pero la perspectiva de aumento del mercado aéreo nacional ya llegó a su tope, y para los años siguientes se va a ralentizar y pueden darse tasas de crecimiento cada vez menores, por lo menos por para los siguientes cuatro a cinco años. La proyección que realiza Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai), tiene en cuenta diversos factores que están afectando la oferta del mercado de aerolíneas, y sus planes en el país.

El caso Jorge Chávez

Uno de los factores fundamentales, según indicó, es la insuficiente infraestructura aeroportuaria nacional, comenzando por el aeropuerto internacional Jorge Chávez, el cual se encuentra saturado desde varios años. El concesionario Lima Airport Partners (LAP) prevé iniciar las obras de una segunda pista de aterrizaje en el primer semestre del próximo año, y concluirlas en el año 2022. Pero la futura nueva terminal de pasajeros estará finalizada aún para octubre del año 2024.

Saturación

El gerente de Aetai recordó que originalmente el aeropuerto Jorge Chávez estaba diseñado para atender a 7.5 millones de pasajeros por año, y se le hicieron mejoras para que pueda atender hasta 10 millones, pero en el 2018 cerró con un movimiento de 23 millones de viajeros. “Definitivamente, ya estaba saturado, y este año llegará (a atender) a 24 millones de pasajeros”, anota. Señala también que debido a la congestión, sobre todo en las horas punta, es que, si bien hay la posibilidad que la la atención de pasajeros por parte de las aerolíneas pueda crecer 14% este año, esa cifra no se va a dar y (a lo mucho) podría crecer en 8%.

Situación en provincias

Asimismo, Gutiérrez indicó que la saturación en la infraestructura aeroportuaria se advierte ahora no solo en el Jorge Chávez, sino también en los terminales aéreos del interior del país. “En Arequipa, la terminal ya está saturada y necesita ampliarse. Eso no se da de un día para el otro”, aseveró. Mencionó que se ha registrado un crecimiento importante en el flujo de pasajeros también en los aeropuertos de Juliaca, Ayacucho, Arequipa, entre otros. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), hasta hace dos años o más al Perú solo se arribaba vía aérea a través del aeropuerto Jorge Chávez. Actualmente, hay cuatro ciudades abiertas a vuelos internacionales. Entre estas, figuran Chiclayo, que ya tiene conexión con Panamá; Cusco, con vuelos directos a Santiago, Bogotá y La Paz; y ahora, se anuncian vuelos desde la capital chilena hasta Trujillo. No obstante, Gutiérrez observa que, en términos de volumen, el 99% de las operaciones de vuelos internacionales todavía pasan por Lima. Por este factor vinculado al déficit de infraestructura aeroportuaria a nivel nacional, Artai estima que el crecimiento del mercado sería cada vez menor. “Si se mantienen las condiciones actuales, en el 2020 va a ver un crecimiento, pero puede que sea del 6%, el subsiguiente año llegaría a (solo) 3%, y en el 2023 podría ser de 2%”, advirtió. Ante esta situación, el gerente de Aetai considera que urge mejorar en el ae ropuerto Jorge Chávez y potenciar los terminales aéreos en provincias.

Panorama de mercado

A la falta de infraestructura aeroportuaria suficiente para afrontar la creciente demanda, se suman problemas que afrontan diversas empresas del sector. En la actualidad, y tomando referencias de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de enero a julio del 2019, hay 25 empresas aéreas que operan en el país, movilizando a más de 7.6 millones de pasajeros. En el caso de los vuelos internacionales, operan 44 empresas, que movilizaron 7.3 millones de pasajeros a julio de este año. No obstante, en la semana que pasó , Peruvian Airlines enfrentó dificultades económicas por la legislación actual que modificó la norma de admisión temporal. Es por eso que se han registrado cancelaciones de veulod de Peruvian y se desconoce cuando volverá a tener operaciones.

Contingencias

Como medida de urgencia , el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) coordina con otras aerolíneas el traslado de pasajeros de Peruvian Airlines que se han visto perjudicados por la suspensión de los vuelos de la citada empresa aérea. En esta tarea se ha tenido la res puesta de Latam, Sky Airline y Star Perú. El gerente de Aetai considera que ahora se tiene que observar qué tan rápido estas empresas podrán absorber el 13% del mercado que tenía Peruvian Airlines, porcentaje que –consideró– no es poca cosa.

Otras se afectarían

Además, advirtió que el problema que afronta Peruvian Airlines, para pagar garantías con cartas fianza por cada aeronave que no se va a nacionalizar durante 18 meses, puede limitar también a otras compañías aéreas que traigan más aeronaves al país, una vez que ingresen al régimen general. “Otras empresas aéreas que operan en el país, como Latam o Avianca, han reducido su operación nacional, y el próximo año se les empieza a morir (caducar) el beneficio y tienen que ingresar al régimen general, con lo cual, si eres Latam, con dos naves, vas a tener que entregar cartas fianza (como garantía)”, advirtió.