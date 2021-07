El presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó que se promoverá la participación del Estado como lo hacen todos los países de la región, como socio o ejecutor mayoritario.

Agregó que las obras de minería o hidrocarburos que no cuenten con “rentabilidad social” no podrán ser ejecutados.

“Los actores deben acondicionarse a cada escenario y no al revés. Los pueblos y las organizaciones territoriales deben participar activamente en la gestión de su desarrollo. Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va”, apuntó en su discurso ante el Congreso de la República.

Aseveró que el Estado deberá intervenir para reducir costos, facilitar procesos y mantener la seguridad jurídica. A cambio, el empresariado deberá generar mayor desarrollo para las poblaciones locales, y cuidando el medio ambiente.

“El Estado necesita una nueva forma de hacer minería en su territorio, un escenario de paz con justicia social, donde cada pueblo sea protagonista de su destino”, puntualizó.