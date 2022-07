El presidente Pedro Castillo durante su Mensaje a la Nación por 28 de julio informó que la inversión proyectada para el Mega puerto de Chancay ascienda a US$ 3,200 millones. Hasta el año pasado, se tenía previsto que la inversión inicial sería de US$ 3,600 millones y para la primera etapa de destinaría US$ 1,213 millones (no incluye IGV).

“Hemos concertado la participación conjunta Perú - China, en el planeamiento de las inversiones chinas relacionadas con el mega puerto de Chancay, plataforma logística que comprendía una inversión inicial de US$ 1,200 millones y que ahora se proyecta a US$ 3,200 millones”, indicó.

En ese sentido, el mandatario dijo que esta obra colocaría al Perú a la altura de las naciones de mayor infraestructura portuaria del Pacífico Sur. Además, mejoraría sustantivamente los niveles de intercambio comercial a través de un corredor con el Asia Pacífico .

Otros proyectos

Respecto al Antepuerto del Callao, Castillo dijo que en el presente año se iniciaría la ejecución de obras para transformar 20 hectáreas con el fin de ordenar el ingreso al puerto chalaco y descongestionar las avenidas aledañas

Por otro lado, el mandatario también se refirió a los proyectos ferroviarios e informó que se está preparando la intervención en dos tramos del Tren Grau : Lima - Barranca y Lima - Ica . En este último tramo ya se registra avances en la pre inversión y ambos están considerados en el Plan Multianual de Inversiones 2023-2025.

Asimismo, que se ha aprobado el diseño conceptual del Ferrocarril de Cusco Urubamba, el mismo que ha sido presentado al Gobierno de Corea a través de su embajada para el financiamiento del expediente técnico el 2023.

Finalmente, se ha concertado el acompañamiento técnico para promover el desarrollo de infraestructura ferroviaria.

