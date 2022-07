Durante su Mensaje a la Nación, el jefe de Estado Pedro Castillo dijo que a mayo 2022 la minería ha generado el 64% de las divisas nacionales y que el canon minero ha registrado un récord histórico sumando más de S/ 7,844 millones.

Este monto -dijo- representó un aumento de 166% respecto al 2021. En torno a inversiones en minería, precisó que el año pasado alcanzó los US$ 5,242 millones.

Para este se proyecta que alcance a US$ 5,300 millones. Agregó que entre enero y mayo del 2022 se ha invertido US$ 1,887 millones. Y que para el 2023 se captarían US$ 5,600 millones.

Lo esperado por Ejecutivo se ubica por encima de la proyecciones del BCR, que en su reporte de inflación de junio 2022 prevé inversiones mineras para el 2023 en US$ 4,800 millones e incluso se proyecta que la inversión minera retroceda en -15.8% el 2023 y que este año caiga en -4.9% .

Otro punto a destacar es que durante su discurso se omitió las paralizaciones de las minas Las Bambas, Cuajone y Antamina que ha tenido un impacto en la producción de cobre en los primeros cinco meses del año. Tampoco mencionó estrategias para solucionar los conflictos sociales.

